استقيل أحسن.. عمرو أديب يوجه نقدا لاذعا لـ جورج قرداحي على الهواء | فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، "عندي سؤال لجورج قرداحي انت كنت تعمل في مؤسسة إعلامية سعودية كبيرة، واذا كنت انت شايف أن السعوديين يقومون بحرب ظالمة ويقتلون أهل اليمن ..ليه بتحط ايدك في ايد السعوديين؟.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، “عندك مشاعر أن الحوثيين مظلومين .ليه انت كنت متعاون مع الجهة اللي بترفض أعمالها، انت كنت بتنصب على السعوديين”.

وتابع عمرو أديب، أن “اغرب كلام قاله جورج قرداحي أنه قال التصريحات دي قبل ما يكون وزيرا بشهر.. يعنى أنت جواك كراهية للسعوية والإمارات قبل ما تكون وزير، وبعد ما تكون وزير؛ ليك رأي تانى ”.

ووجه مقدم برنامج “الحكاية” سؤالا آخر لجورج قرداحي: لما أنت شايف الناس دي حاسس إنهم بيقوموا بظلم كبير والحوثيين من حقهم الدفاع عن بلدهم؛ ليه بتشتغل معاهم؟".

أول مرة أتفق مع فيصل القاسم

وأكد مقدم برنامج الحكاية، “أنني أول مرة أتفق مع فيصل القاسم أنه لولا الإعلام السعودي كان جورج قرداحي زمانه في قناه المنار التابعة لحزب الله، والسعودية قبل موقف جورج قرداحي بأسبوعين تعرضت لهجمة غريبة، وكان من حقها أن تغضب وتتحدث؛ لذا استقيل يا جورج”.