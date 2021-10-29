الأستاذ خافيير زانيتي.. ميدو ينشر صورة مع أسطورة نادي إنتر ميلان

نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ، صورة له مع خافيير زانيتي، أسطورة نادي إنتر ميلان الإيطالي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق ميدو علي الصورة قائلا "مع الأستاذ خافيير زانيتي احترامي لهذه الأسطورة"، وانهالت عليه تعليقات الجمهور.

وأعلن أحمد حسام ميدو مؤخرا رحيله عن قناة النهار بعد تجربة إعلامية استمرت لمدة اقتربت من عام ونصف، شهدت نجاحات كبيرة على المستوى الإعلامي من حيث الانفرادات واللقاءات الحصرية المميزة ونقلة نوعية لمشاهدي البرامج الرياضية جعلت برنامج «أوضة اللبس» ينافس جميع البرامج الرياضية الموجودة.