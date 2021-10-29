عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأستاذ خافيير زانيتي.. ميدو ينشر صورة مع أسطورة نادي إنتر ميلان

ميدو و خافيير زانيتي
ميدو و خافيير زانيتي

نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ، صورة له مع خافيير زانيتي، أسطورة نادي إنتر ميلان الإيطالي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق ميدو علي الصورة قائلا "مع الأستاذ خافيير زانيتي احترامي لهذه الأسطورة"، وانهالت عليه تعليقات الجمهور.

وأعلن أحمد حسام ميدو مؤخرا رحيله عن قناة النهار بعد تجربة إعلامية استمرت لمدة اقتربت من عام ونصف، شهدت نجاحات كبيرة على المستوى الإعلامي من حيث الانفرادات واللقاءات الحصرية المميزة ونقلة نوعية لمشاهدي البرامج الرياضية جعلت برنامج «أوضة اللبس» ينافس جميع البرامج الرياضية الموجودة.

 

IMG_٢٠٢١١٠٢٩_٢٣٢٨٤٦
IMG_٢٠٢١١٠٢٩_٢٣٢٨٤٦
احمد حسام ميدو صورة جديدة لاعب الزمالك السابق خافيير زانيتي إنتر ميلان الإيطالي

ترشيحاتنا

بلينكن: مستمرون في مواجهة نفوذ إيران وأنشطتها الخبيثة

أدى لزيادة سعر الفينو.. وزير التموين: طن القمح وصل 331 دولارا ..فيديو

الأزمة تتصاعد| جورج قرداحي يستقيل من منصب وزير الإعلام اللبناني

أخبار التعليم.. استبعاد الطلاب المتورطين في فيديو مدرسة المنوفية.. عين شمس التخصصي أول مستشفى في مصر تطبق نظام الجراحة الروبوتية

فورد F-150 تحصل على ترقيات مبهرة من هينسي .. صور

حواس: طريق الكباش به 1050 تمثالا لأبو الهول وأخناتون كان يحطمها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب: ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية في بداية نوفمبر.. فيديو

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

كراسي طائرة وشاشة وهاند فرى لكل راكب .. استمتع برحلة داخل " قطارات top vip" إلى أسوان والإسكندرية

مغالطة مسيئة وتبرير ثم رد حازم.. القصة الكاملة لأزمة جورج قرداحي مع الخليج

أنا بخير.. أشرف زكي يكشف سبب إصابته بفقدان ذاكرة في مهرجان الجونة "خاص"

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

هبوط الذهب لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار

الأرصاد: الأقمار الصناعية ترصد غطاء سحابيا وأمطارا غزيرة خلال ساعات|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فشل العدوان الثلاثي على مصر.. تكاتف الشعب والجيش يضرب مثالا على بسالة الفراعنة

"زهرة سوريا".. من هي شرارة الانطلاقة لليوم العالمي لضحايا الشرف؟

بيرسي "تاو".. عشاق الشياطين الحمر يحتفلون بأسد جنوب إفريقيا وسر الرقصة السحرية.. صور

الرومانسية في حياة عميد الأدب العربي.. طه حسين وزوجته: ما بيننا يفوق الحب

فيديو

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ