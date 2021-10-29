بالأبيض والأسود.. هاني سلامة يتألق في أحدث جلسة تصوير

حرص الفنان هاني سلامة، على مشاركة متابعيه أحدث جلسة تصوير خضع لها، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وظهر هاني سلامة بإطلالة صيفية جذابة بتقنية الأبيض والأسود مرتديا تي شيرت باللون الأسود وبنطال بنفس اللون مع نظارة شمس وعلق عليها قائلاً : "جمعة مباركة".

يذكر أن أخر أعمال هاني سلامة مسلسل "بين السما والأرض" والذي عُرض في رمضان 2021، مع النجوم: دُرة، سوسن بدر، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، ونورهان وغيرهم.

"بين السما والأرض" سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.