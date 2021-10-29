ست الستات .. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته

استعاد النجم حسن الرداد، ذكرياته مع والدته وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "إنسجرام".

وظهر حسن الرداد، برفقة والدته الراحلة معلقا على الصورة قائلا : "جمعة مباركة عليكي ياست الستات" نالت اعجاب متابعيه.

يشارك حسن الراد حاليا في تصوير مشاهده في فيلم "تحت تهديد السلاح" العمل الذى يشارك في بطولته، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم "توأم روحى" الذى طرح في شهر أغسطس الماضى، وشارك في بطولته أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم "توأم روحى" الذى طرح في شهر أغسطس الماضى، وشارك في بطولته أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.

ودارت أحداث "توأم روحى" في إطار رومانسي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.