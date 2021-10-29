نشرة أخبار العالم.. السعودية تطرد السفير اللبناني.. بايدن يعلن الطوارئ بسبب السودان

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

السعودية تطرد السفير اللبناني بعد تصريحات جورج قرداحي

أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة، وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، وذلك بعد الأزمة التي أحدثتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

السعودية توقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واستدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، وذلك عقب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن السعودية وحرب اليمن.

بيان عاجل من رئيس الحكومة اللبنانية بشأن قرارات السعودية

أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بيانا عاجلا بشأن إعلان المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة، مع وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، وذلك بعد الأزمة التي أحدثتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وليد جنبلاط يطالب بإقالة جورج قرداحي

دعا وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، إلى إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، معتبرا أن قرداحي "سيدمر" علاقات بلاده بدول الخليج.

البحرين تطرد السفير اللبناني على خلفية تصريحات جورج قرداحي

أعلنت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، أنها طلبت من السفير اللبناني لديها، مغادرة أراضي المملكة خلال 48 ساعة مقبلة، وذلك بعد قرار سعودي مماثل، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن دور السعودية في حرب اليمن.

القصة الكاملة لأزمة جورج قرداحي مع الخليج

تصاعدت حدة الموقف الذي سببته تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن ودور السعودية والإمارات فيها، حيث قررت السعودية والبحرين مساء اليوم طرد السفيرين اللبنانيين لديهما.

هل فيروس كورونا سلاح بيولوجي؟ المخابرات الأمريكية تحسم الجدل

أصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية الجمعة، تقييما لأجهزة المخابرات الأمريكية نُزعت عنه السرية بشأن منشأ فيروس كورونا "كوفيد-19".

مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية 2022

أدرج مرجع "لونلي بلانيت"، الذي يعد أكبر دليل للسفر والسياحة حول العالم، مصر في إصداره الأخير كأحد أفضل الوجهات السياحية لعام 2022، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية.

دولة عربية تتوسط لإنهاء الأزمة في السودان

كشفت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، عن جهود عربية متمثلة في دولة الإمارات، من أجل إنهاء الأزمة في السودان والمساعدة في التوصل لاتفاق لإعادة رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك للسلطة.

هبوط الذهب لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع الجمعة، بضغط من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار.

أول لقاء بين بايدن وماكرون منذ أزمة الغواصات

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما، وذلك للمرة الأولى منذ أزمة صفقة الغواصات بين البلدين.