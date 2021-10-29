أول لقاء بين بايدن وماكرون منذ أزمة الغواصات

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما، وذلك للمرة الأولى منذ أزمة صفقة الغواصات بين البلدين.

وقال بايدن خلال لقاء مع ماكرون "ليس لدينا حليف أكثر وثوقا من فرنسا"، مضيفا "هناك إحساس بالالتزام إزاء فرنسا لأن هذا البلد هو قيمة مضافة في كل مكان".

🔴 DERNIÈRE MINUTE - #Politique : Les présidents américain et français Joe #Biden et Emmanuel #Macron se sont retrouvé à #Rome, à l'ambassade française près le Saint Siège, pour leur première rencontre en personne depuis la grave crise autour d'un contrat de sous-marins. pic.twitter.com/TO4xT05bOV — FranceNews24 (@FranceNews24) October 29, 2021

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "قائي بالرئيس بايدن مهم جدا خاصة بعد قضية الغواصات"، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وتابع ماكرون "علينا أن نكون واثقين أن الوضعية التي سببتها قضية الغواصات لن تتكرر في المستقبل".

وأضاف ماكرون "نسق مع واشنطن بشأن مكافحة الإرهاب في إفريقيا"، مؤكدا اهتمام فرنسا بتعزيز التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة.

وتشهد العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة أزمة دبلوماسية بعد الإعلان في سبتمبر عن شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ما أدى إلى فسخ عقد ضخم لشراء أستراليا غواصات فرنسية، لتحصل بدلا منها على غواصات نووية أمريكية.