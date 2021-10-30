شهر بها وأنكر نسب أطفاله.. سيدة تستغيث من طليقها.. ومغردون: كلنا سارة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي توتير هاشتاج #كلنا سارة بعد مذكرة نشرتها سيدة تدعى، سارة السيد أحمد، تناشد فيها رئيس نيابة الشرق بورسعيد، بسرعة التدخل لوقف الابتزاز التي يتبعة زوجها وائل قدري سليمان رمضان، بعد طلاقها منه خلعا.



كشفت وثيقة مقدمة للنيابة، من محامي السيدة المطلقة التي حملت اسم «سارة»، تفاصيل الواقعة، التي بدأت بعد طلاق السيدة من زوجها عن طريق الخلع، ليبدأ معها سلسلة من التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتهمها بالخيانة الزوجية زاعمًا أن الأطفال ليسوا أبنائه ، وأنها كانت على علاقة بشخص آخر قبل زوجها ، لتطالبه السيدة بإجراء تحليل «DNA، لإثبات نسب الأطفال.

وسرعان ما يتهرب عند مطالبتها بعمل تحليل DNA لإزالة كل هذه الاتهامات عنها، ولإيقاف التشهير والقذف الذي يمارسه على مواقع التواصل الاجتماعي.

مما اثارت تعاطف المغردين مع السيدة مستنكرين تصرفات زوجها و جاءت التعليقات كالاتي :