عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى محمود.. بلوجر تساعد حسين فهمي في خلافه مع أحمد زاهر بـ"فارس"

ليلى محمود واحمد
ليلى محمود واحمد زاهر

تشارك الفنانة الشابة ليلى محمود في الفيلم السينمائي الجديد "فارس"، الذي يجسد بطولته الفنان أحمد زاهر، والمقرر عرضه خلال نوفمبر المقبل، وفي حالة عدم وجود وقت مناسب سيتم تأجيله حتى موسم رأس السنة المقبل.

وتجسد ليلى خلال أحداث فيلم "فارس" شخصية بلوجر يستخدمها رشيد السويفي، الفنان حسين فهمي، في خلافه مع “فارس” الفنان أحمد زاهر.

وتدور قصة فيلم "فارس"، حول شخصية "فارس"، الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

فيلم "فارس"، بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في إطارار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

جدير بالذكر أن ليلى محمود شاركت في عدد من الأعمال منها مسلسل "100 وش"، ومسلسل "إلا أنا"، و"حكاية بدون ضمان".

ليلى محمود احمد زاهر حسين فهمي فيلم فارس أخبار ليلى محمود

موضوعات متعلقة

لا تخشى الموت وصدمتها بوفاة جدتها.. أبرز تصريحات ياسمين صبري

العارف يحقق 61 مليونا.. تعرف على إجمالى إيرادات الأفلام

في عيد ميلادها.. قصة الهجوم على نادية مصطفى بسبب دونالد ترامب

في ذكرى ميلاده.. قصة عمران بحر أشهر كومبارس جسد دور الصعيدي

في عيد ميلادها.. قصة إصابة إليسا بـ السرطان

دق القلب.. حسين الجسمي يقترب من 10 ملايين مشاهدة بأحدث أغانيه

محمد مهران وملك قورة ضيفا منى الشاذلي غدا.. شاهد

عمر عبد العزيز ومسعد فودة يشاركان فى ندوة حقوق المبدعين بالأوبرا

ترشيحاتنا

خبير لوائح: استشكال ممدوح عباس لن يوقف عودة مجلس مرتضى منصور للزمالك

أجويرو يقود تشكيل برشلونة أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني

ننشر جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل

علي قضاء أيام من رمضان لكن نسيت عددها.. فماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح

بختم X .. الولايات المتحدة تصدر أول جوز سفر لـ المثليين وثنائي الجنس

طائرة مصر للطيران تتجه إلى موسكو بعد سلبية التهديد الكاذب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

لماذا حرم الله الزنا .. 7 أسباب تعرف عليها

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

الحقيني يا ماما بحر خطفني.. حكاية طفلة الإسكندرية: اغتصبوها لمدة أسبوع وألقوا جثتها في المقابر

تسريبات: محمد صلاح لن يتوج بجائزة الكرة الذهبية.. وهذا هو الفائز

الرئيس السيسي يعين الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة

تعليم أسيوط: إحالة مديرة مدرسة واقعة "البث المباشر" للتحقيق لمخالفتها لائحة الانضباط

ننشر السيرة الذاتية للفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

فيديو

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

تحرش جنسي وإهمال.. تفاصيل خطيرة في مقتل مصورة فيلم أليك بالدوين بأمريكا

لمس مناطق حساسة.. تفاصيل واقعة التحرش في أتوبيس المعادي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ