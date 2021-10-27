ليلى محمود.. بلوجر تساعد حسين فهمي في خلافه مع أحمد زاهر بـ"فارس"

تشارك الفنانة الشابة ليلى محمود في الفيلم السينمائي الجديد "فارس"، الذي يجسد بطولته الفنان أحمد زاهر، والمقرر عرضه خلال نوفمبر المقبل، وفي حالة عدم وجود وقت مناسب سيتم تأجيله حتى موسم رأس السنة المقبل.

وتجسد ليلى خلال أحداث فيلم "فارس" شخصية بلوجر يستخدمها رشيد السويفي، الفنان حسين فهمي، في خلافه مع “فارس” الفنان أحمد زاهر.

وتدور قصة فيلم "فارس"، حول شخصية "فارس"، الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

فيلم "فارس"، بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في إطارار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

جدير بالذكر أن ليلى محمود شاركت في عدد من الأعمال منها مسلسل "100 وش"، ومسلسل "إلا أنا"، و"حكاية بدون ضمان".