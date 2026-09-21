منتخب إنجلترا يتعرض إلى غيابات كثيرة قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة

يتصدر ديكلان رايس، وكول بالمر، وماركوس راشفورد قائمة من 5 لاعبين غادروا تشكيلة المدرب الألماني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم توماس توخيل، لخوض لقاءات دوري الأمم الأوروبية، مع صدام ناري مرتقب ضد إسبانيا بطلة العالم السبت.



ويغيب عن قائمة منتخب "الأسود الثلاثة" أيضا مدافع نيوكاسل تينو ليفرامينتو، ولاعب مانشستر سيتي كوبي ماينو، بداعي الإصابة.

ولتعويض هذه الغيابات، استَدعى كل من لاعب إيفرتون جيمس غارنر، ولاعب نوتنغهام فوريست مورغان غيبس-وايت.

ويواجه الإنجليز "لا روخا" في ملعب ويمبلي، قبل رحلتهم للقاء المنتخب التشيكي في 29 سبتمبر.

ويلاقي رفاق هاري كاين المنتخب الكرواتي في 3 أكتوبر، قبل أن يختتموا مبارياتهم في النافذة الدولية على أرضهم ضد تشيكيا في السادس من الشهر نفسه.

وأكد الاتحاد الإنجليزي في تحديث الإثنين أن غارنر وغيبس-وايت سيكونان جاهزين للالتحاق ببقية عناصر المنتخب الثلاثاء.

وبدأ مهاجم "بلوز" الذي أثار غيابه عن تشكيلة توخيل في كأس العالم 2026 الجدل، الموسم بقوة، بإحرازه أربعة أهداف لفريقه.

وقال المدرب السابق لبايرن ميونخ الألماني الجمعة بعد إعلانه عن تشكيلة من 27 لاعبا إنه من "واجبي" إشراك ماينو، بعدما لم يشركه لأي دقيقة في مونديال أميركا الشمالية الذي أنهته إنكلترا في المركز الثالث.