عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سنة حلوة يا بيبو.. هاشتاج يتصدر تويتر احتفالا بعيد ميلاد محمود الخطيب

صدى البلد

تصدر هاشتاج سنة حلوة يا بيبو موقع التواصل الاجتماعي توتير حيث هنئ محبي الأسطورة الكروية محمود الخطيب احتفالا بعيد ميلاده الذي يوافق السبت الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١.

وعبر عشاق كابتن الخطيب عن حبهم  و أمانيهم له بالصحة و العافية .

و جاءت التعليقات كالاتي :

 

 بدأ محمود الخطيب مسيرته الكروية في نادى النصر بمصر الجديدة واستطاع أن يجذب أعين المدربين منذ لحظته الأولى و عندما بلغ الــ 16 عاما انتقل الى النادي الأهلي بعدما كان قريبا من التوقيع للإسماعيلي.

وفاز الخطيب بـ 10 القاب دوري و 5 كؤوس مصرية وسجل 37 هدفا في 45 مباراة فى الستة عشرة من عمره، و هو رقم قياسى لم يتم تجاوزه حتى الان، كما فاز بجائزة فرانس فوتبول كأفضل لاعب في أفريقيا.

بيبو عيد ميلاد بيبو محمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب عيد ميلاد الخطيب

ترشيحاتنا

شاهد.. امرأة تلد 5 توائم فجأة دون سابق إنذار |صور

العثور علي طفل حديث الولادة بحي الجامعة بالفيوم

فى عيد ميلاده.. أفضل 10 أهداف لـ الخطيب بيبو الكرة المصرية.. فيديو

سبع أعمال تستمر حسناتها بعد الموت.. ثوابها لا ينقطع

سعد الحريري: هناك سياسات خاطئة تقود لبنان لعزلة عربية

نواب الكنيست العرب يرحبون باعتذار رئيس إسرائيل عن مجزرة "كفر قاسم"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

عمرو أديب: ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية في بداية نوفمبر.. فيديو

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

الصحة العالمية تحذر من ظهور فيروس جديد صعب السيطرة عليه

أنا بخير.. أشرف زكي يكشف سبب إصابته بفقدان ذاكرة في مهرجان الجونة "خاص"

رسميا.. فوز وليد عرفات برئاسة نادي سموحة والغنيمي نائبًا

كراسي طائرة وشاشة وهاند فرى لكل راكب .. استمتع برحلة داخل " قطارات top vip" إلى أسوان والإسكندرية

هبوط الذهب لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

قرد يسرق نظارة رجل ويرفض إعادتها إلا بشرط غريب |فيديو

فشل العدوان الثلاثي على مصر.. تكاتف الشعب والجيش يضرب مثالا على بسالة الفراعنة

"زهرة سوريا".. من هي شرارة الانطلاقة لليوم العالمي لضحايا الشرف؟

فيديو

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ