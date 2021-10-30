سنة حلوة يا بيبو.. هاشتاج يتصدر تويتر احتفالا بعيد ميلاد محمود الخطيب

تصدر هاشتاج سنة حلوة يا بيبو موقع التواصل الاجتماعي توتير حيث هنئ محبي الأسطورة الكروية محمود الخطيب احتفالا بعيد ميلاده الذي يوافق السبت الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١.

وعبر عشاق كابتن الخطيب عن حبهم و أمانيهم له بالصحة و العافية .

و جاءت التعليقات كالاتي :

بدأ محمود الخطيب مسيرته الكروية في نادى النصر بمصر الجديدة واستطاع أن يجذب أعين المدربين منذ لحظته الأولى و عندما بلغ الــ 16 عاما انتقل الى النادي الأهلي بعدما كان قريبا من التوقيع للإسماعيلي.

وفاز الخطيب بـ 10 القاب دوري و 5 كؤوس مصرية وسجل 37 هدفا في 45 مباراة فى الستة عشرة من عمره، و هو رقم قياسى لم يتم تجاوزه حتى الان، كما فاز بجائزة فرانس فوتبول كأفضل لاعب في أفريقيا.