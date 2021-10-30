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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. عباس الجبوري يتسلم مهامه رسمياً قائداً لشرطة ديالى

العراق
العراق

تسلم اللواء عباس الجبوري مهامه رسمياً قائداً لشرطة ديالى العراقية.

وكانت القوات الأمنية في محافظة ديالى العراقية، في وقت سابق، أطلقت عمليتين عسكريتين لتعقب بؤر ساخنة لعناصر داعش، وذلك بعد هجوم دام  أدى إلى سقوط عدة ضحايا وجرحى.

ووفقا لوكالة "شفق نيوز"، قال مصدر في شرطة ديالى لوكالة “شفق نيوز”، إن "قوات مشتركة من (فوج طوارئ ديالى النموذجي والفوج التكتيكي وأفواج طوارئ 3 و4 و5 و6 و8 وقسم مكافحة المتفجرات والجهد الهندسي وقسم الكلاب البوليسية) شنت عملية أمنية لتفتيش ومداهمة البساتين القريبة من مناطق (زاغنية عبد الحميد وزهره والحد الأخضر) على خلفية الهجوم الإرهابي المزدوج ليلة أمس في منطقة حد الأخضر في أطراف ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة والذي أوقع 5 ضحايا بينهم ضابط شرطة وعناصر أمنية ومدنيون وإصابة آخرين".

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وأضاف المصدر نفسه أن "انطلاق عملية عسكرية في قضاء الخالص على حاوي العظيم شمالي ديالى شملت المحور الأول. من معبر الميتة الى معبر البو طلحة القوة ( لواء 2 فوج2 فرقة1 جيش عراقي)".

وتابع أن "المحور الثاني من معبر الميتة الى معبر النعمان القوة المشاركة (فوج 1لواء2فرقة1)".

وأكد المصدر الأمني أن الهدف من العمليتين ملاحقة بؤر داعش ومنعها من التخطيط لهجمات إرهابية جديدة وتأمين محيط الوحدات الإدارية الساخنة.

وقتل وأصيب سبعة أشخاص، أمس السبت، بانفجار عبوة ناسفة في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى.  

وذكر مصدر أمني لـ"ناس"، أن "عبوة ناسفة ناسفة انفجرت على عجلة نوع (لوري) يحمل مادة (الزميج)، في قرية الحد الأخضر، وعند وصول واقتراب المدنيين والقوات الأمنية في مكان الحادث قامت عناصر داعش باستهداف المدنيين والقوات الأمنية بواسطة أسلحة القنص".    

العراق قائد شرطة ديالى العراقية داعش عملية عسكرية أسلحة القنص

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