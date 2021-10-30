مصر تستضيف مؤتمر «يوم المدن العالمي» 2021.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول استضافة مصر لمؤتمر "يوم المدن العالمي".

وأوضح أنه في إطار تنظيم مصر لفعاليات مؤتمر "يوم المدن العالمي" بمدينة الأقصر يومي 30 و31 من أكتوبر الجاري، يأتي الاحتفال الدولي باليوم العالمي للمدن الموافق 31 من أكتوبر من كل عام.

ونُذكر في تلك المناسبة بفوز "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" خلال العام الجاري بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من بين 170 مؤسسة مُرشحة لتلك الجائزة الرفيعة؛ لما حققته الهيئة من عمران مستدام، وتوفير إسكان لمختلف الفئات المجتمعية؛ الأمر الذي يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية 2030 للدولة المصرية.