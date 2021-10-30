عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم حق الزوجة والاخوة في المرتب والمعاش؟..الإفتاء تجيب

حكم حق الزوجة والاخوة
حكم حق الزوجة والاخوة في المرتب والمعاش؟..الإفتاء تجيب

 

ما حكم حق الزوجة والأخوة في المرتب والمعاش؟ سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية من شخص يسأل ما حكم حق الزوجة والأخوة في المرتب والمعاش؟

 

حكم حق الزوجة والأخوة في المرتب والمعاش

 

جاء رد الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ما حكم حق الزوجة  والأخوة في المرتب والمعاش؟، أن بالنسبة للمرتب فهو من حق الشخص وحده، لأن الراتب يكون نظير عمل ومجهود شخصي يؤديه، فيتقاضى عليه الشخص أجراً، إذاً فليس من حق الزوجة أو الأخوة أو أي حد.

أما بالنسبة للمعاش بعد الوفاة  فهو ليس تاركة، وله لوائح تنظمها هيئة التأمينات والمعاشات، ولكي نعرف هل الزوجة أو الأخوة لهما في المعاش أو لا، علينا بالسؤال في هيئة التأمينات والمعاشات، لكنه يجوز شرعاً.

 هل يجوز التصرف في المال الموجود بملابس المتوفى دون الرجوع للورثة ؟

 

ال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار،  أن كل مال تركه المتوفى لحظة وفاته فهو ميراث عنه ويؤل الى الورثة ويقسم عليهم الا اذا اتفق الجميع وسامحوا فيه بطيب خاطر منهم ، فالرسول صل الله عليه وسلم يقول " لا يَحِلُّ مالُ امرِيءٍ مُسلمٍ إلَّا بِطِيبِ نفسٍ مِنهُ.


قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الميراث يشترط فيه موت المورث، فما يكتبه المرء لورثته وهو على قيد الحياة يسمى هبة وليس ميراثا.

وأضاف «عثمان»، في فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء ، أنه في حال لو كتب الشخص وصية تنفذ بعد موته، وتكون في ثلث التركة فقط.

وأوضح أمين الفتوى أن الحل الأفضل لمن يريد تأمين حياة أولاده؛ شراء شهادات استثمار باسمهم ويكون هو الوصي عليهم، فينتفع بالعائد في حياته، ويصبح لهم بعد موته.

 

هل تدخل الهدايا في الميراث بعد وفاة صاحبها؟


أفاد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، بأن الهدايا التي يقدمها الأبناء للوالدين خلال حياتهما تعد ملكا لهما وفي حالة وفاتهما لا يجوز للأبناء استردادها.

وأضاف "الأطرش" لـ"صدى البلد" أن هذه الهدية أصبحت تركة يجب توزيعها على جميع الورثة ولا يستأثر صاحبها لنفسه.

وتابع: "أما إذا كان هناك اتفاق مسبق مع والديه بأن يستردها بعد وفاتهما فهذا شيء آخر، ولكنه غير جائز شرعا الرجوع في الهبة طبقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه".

ما حكم حق الزوجة والأخوة في المرتب والمعاش المرتب المعاش حق الزوجة في المرتب حق الزوجة

ترشيحاتنا

نوستالجيا.. عندما ارتدى الخطيب قميص الزمالك أمام 120 ألف مشجع

الأيدي العاملة.. شعلة نشاط طاقم العمل بجناح مصر في إكسبو دبي| فيديو

الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يضع خطة لمساندة قطاع المقاولات خارجيا ومحليا

فضل الدعاء وقت نزول المطر .. الإفتاء توضح

أهداها بابا الفاتيكان للرئيس الأمريكي.. تاريخ وثيقة الأخوة الإنسانية

مستحيل تحط عقلها بعقلي.. ياسمينا العلواني تكشف حقيقة الخلاف مع أحلام الشامسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

الطقس اليوم|الأقمار الصناعية: سحب رعدية وأمطار غزيرة فوق القاهرة والدلتا

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

البسوا جاكت والأمطار مستمرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. تفاصيل

أول تعليق من فرج عامر بعد خسارته في انتخابات سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تطويل شعر الأطفال الرضع وأخطاء العناية به ..صور

حضور جماهيري كبير .. 30 صورة من حفل محمد حماقي في جامعة الدلتا

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

فيديو

نشر صور خطوبتها الأولى.. والد ياسمين صبري يكشف المستور

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ