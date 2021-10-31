هل يصح الوضوء مع وجود المانيكير الجل على الأظافر؟.. الافتاء تجيب

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن غسل الأيدي إلى المرافق واجب وركن من أركان الوضوء، الذي يستدعي أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق.



أضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «هل وضع الأظافر والمانيكير الجل يمنع من صحة الصلاة ؟)، أنه لو كان هناك شيء موجود على اليد يحول دون وصول الماء إلى جزء من أجزاء اليد، فهذا يعني أن غسل اليدين لم يحدث بتمامه.



أوضح أن كل ما يمنع وصول الماء إلى أصل الأظافر لا يصح الوضوء مع وجوده، ولكن هناك أشياء أخرى توضع على الأظافر لون فقط كالحناء وهذه لا تمنع وصول الماء الى الأظافر لأن اللون ليس مادة.



وتابع قائلًا: "أنه إذا كانت هناك مادة موجودة على اليد أو على الأظافر وتزال فلابد من إزالتها عند الوضوء وإن كان لون فقط فاللون لا يمنع من صحة الوضوء".

هل مقوى الأظافر يبطل الوضوء؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لو كان هناك شيء موجود على اليد يحول دون وصول الماء إليه، فهذا يعني أن غسل اليدين لم يحدث بتمامه.



جاء ذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابته على سؤال « هل مقوى الأظافر يبطل الوضوء؟»، قائلًا إن كل ما يمنع وصول الماء الى أصل الأظافر لا يصح الوضوء مع وجوده، ولكن هناك أشياء أخرى توضع على الأظافر لون فقط كالحناء وهذه لا تمنع وصول الماء الى الأظافر لأن اللون ليس مادة.



وتابع قائلًا: "إذا كانت هناك مادة موجودة على اليد أو على الأظافر وتزال فلابد من إزالتها عند الوضوء وإن كان لون فقط فاللون لا يمنع من صحة الوضوء".

هل الوضوء بالرموش والاظافر الاكريليك صحيح ؟

سؤال أجاب عنه أحمد ممدوح، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أجاب "ممدوح" قائلًا: أن الوضوء حال استخدام هذه الأشياء غير صحيح ويجب خلعها قبل الوضوء لأنها تمنع وصول الماء الى البشرة.

حكم تركيب الأظافر

تركيب الأظافر الصناعية ليست من التغيير فى خلق الله وليست من الوصل، فالوصل يكون فى الشعر فقط وليس فى الأظافر.

يجوز تركيب الأظافر الصناعية بغرض التزين للمرأة، ولكن عند الوضوء لا بد أن تُخلع حتى يصل الماء إلى الأظافر الأصلية ويتم غسل اليدين الذي هو ركن من أركان الوضوء فهى جائزة شرعًا ولا شيء بها.

حكم تركيب الأظافر الصناعية للمرأة



يجوز للمرأة تركيب الأظافر الصناعية وخلعها وقت الوضوء، فتركيب الأظافر الصناعية لا ينطبق عليه حكم الوصل، منوها بأن الوصل يكون فى الشعر فقط، ولكن يتم خلع هذه الأظافر وقت الوضوء ليتم غسل اليدين الذى هو ركن من أركان الوضوء.

حكم وضع الأكريليك على الأظافر أثناء الوضوء



الأكريليك طبقة توضع على الأظافر وتسمى أيضًا بالأظافر الاصطناعية، وهذه المادة تمنع وصول ماء الوضوء إلى أظافر اليدين وهو ما يؤدي إلى عدم صحة الوضوء، وكذا الغسل الواجب كغسل الجنابة وغسل الحيض، وإذا لم تصح الطهارة فلا تصح الصلاة قطعًا،

الوضوء بهذه الأظافر الاصطناعية باطل فإن أمكن خلعتها لأجل الوضوء، ثم لبستها بعد الوضوء فإن الصلاة حينئذ صحيحة شريطة أن تكون المواد التي تصنع منها هذه الأظافر طاهرة فإن كانت نجسة كأن كانت متخذة من لحم خنزير فلا تصح الصلاة.

يجوز تركيب الأظافر بشرط



تركيب الأظافر الصناعية ليست من الوصل، حيث إن الوصل يكون في الشعر، فهذا جائز شرعًا بشرط واحد، خلعها وقت الوضوء، مشيرًا إلى أنها ليست شكلًا من أشكال تغيير خلق الله سبحانه وتعالى.

كذلك ليست من الوصل، فالوصل يكون في الشعر وليس الأظافر، لذا هو جائز شرعًا ولا شيء فيه، ولكن يجب خلع الأظافر الصناعية عند الوضوء، ليتم غسل الأظافر الأصلية ووصول ماء الوضوء لها، لتمام ركن غسل اليدين، الذي يُشترط لصحة الوضوء.

هل تركيب الرموش يمنع وصول الوضوء للعين؟

سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: أنه إذا كنتى متزوجة فلا حرج من تكثيف الرموش، ولكن احذري ألا تكون ثابتة بشكل دائم فهذا يؤثر على صحة الطهارة.

حكم تركيب الرموش المصنوعة من شعر آدمى؟

سؤال اجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء خلال موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

أجاب "ممدوح"، قائلًا: للمتزوجة يجوز على قول بعض العلماء بإذن الزوج على أن تكون لا تحول دون وصول الماء إلى البشرة لتمام الطهارة".

هل يجوز تركيب الرموش لمدة طويلة قد تصل لـ 6 أشهر؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب "وسام"، قائلًا: إن تركيب الرموش لمدة طويلة تصل لـ 6 أشهر حرام شرعا، لأنها يتم تركيبها على الرموش الأساسية للإنسان وبالتالي تمنع وصول ماء الوضوء للرموش وهو ما يعد حرام شرعا”.

وتابع: الرموش المركبة تحجب وصول الماء للرموش ومن أساسيات الوضوء أن يصل الماء لكافة أعضاء جسم الإنسان بما فيه وجه وكافة أعضاء الوجه ومنهم الرموش، معلقا: “وها يمنع صحة الوضوء ويؤدي لبطلان الصلاة”

حكم استعمال الرموش الصناعية



قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن المرأة إذا أرادت أن تضع الرموش الصناعية فيحرم ذلك، لأنها تدخل في وصل الشعر الذي لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فعله، فعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا (تصغير عروس) أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ ( وفي رواية : تمزق ) شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ ؟ فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

أضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال «رموشى تكاد تكون معدومة هل أستطيع أن أركب رموشا تظهر بشكل طبيعى غير مبالغ فيه؟»، أن الرموش لها وظيفة كالحاجب فهى تحمى العين ولكن هذا الشيء نجعله من جهة الطب وليس من جهة التزين فعندما تكون الرموش معدومة فقد يؤثر هذا على سلامة العين.

وأشار إلى أنه ينبغي علينا أن نحافظ على الخلقة الأصلية على قدر الأصالة وليس على قدر الزينة.

هل الرموش الصناعية حرام أم حلال؟



وأوضح أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أنه إذا كانت الرموش تركب على غيرها بحيث تمنع وصول الماء الى ما تحتها من الشعر فهي في هذه الحالة ممنوعة لأنها تعتبر من حوائل صحة الوضوء.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «هل تركيب الرموش التى تبقي 6 أشهر حرام؟»، أنه إذا كان تركيب الرموش على غيرها يمنع من وصول الماء لعموم البشرة فيكون الوضوء والطهارات غير كاملة فتكون ممنوعة من هذه الجهة، لكنها لو كانت قابلها للإزالة والتركيب أو قابلة لنفوذ الماء منها إلى ما تحتها فهنا تكون جائزة للمتزوجة بإذن زوجها ولا يجوز لغير المتزوجة لأن فيه تدليسا.

وأشار الى أن الفكرة الأساسية وهى أن الرموش تكون حاجزا وحاجبا عن وصول الماء الى الشعر والبشرة.