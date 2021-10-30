جماهير الأهلي تهنئ الخطيب بـ عيد ميلاده.. وهذه رسائل مشجعي الزمالك |شاهد

يحتفل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 67 الذي يأتي قبل يوم واحد من خوض الفريق ثاني مباريات الدوري المصري.

ويعد أسطورة الأهلي من مواليد محافظة الدقهلية بمصر، والتي شق منها طريقه نحو عالم كرة القدم، وصولا إلى العاصمة "القاهرة"، التي بزغ فيها نجمه مع المارد الأحمر.

صاحب الـ67 عاما أحد أبناء الأهلي، حيث لم يلعب بقميص أي فريق آخر طيلة مسيرته الاحترافية في الملاعب، والتي امتدت من عام 1972 وحتى 1988.

ويعتبر الخطيب من بين أكثر المتوجين بلقب الدوري المصري على الإطلاق، حيث ناله مع الأهلي 10 مرات، بداية من موسم 1974-1975 وحتى تتويجه به آخر مرة موسم 1986-1987.

واحتفالا من جماهير بيبو العريضة بـ عيد ميلاد الأسطورة الكروية، رصدت عدسة "صدى البلد" تهنئة حشد كبير من عشاقه بـ عيد ميلاد كابتن بيبو الخطير.



قال "علي محمد" إنه يهنئ الكابتن "محمود الخطيب" بعيد ميلاده و استمراره في نجاح النادي الأهلي وبطولاته.

ولفت "عمرو علي" أنه يتمني له سنة جديدة سعيدة وفي نجاح وتقدم طول العمر.

وأكد "احمد عصام" انه يتمني له سنة جديدة وسعيدة عليه رغم أنه من مشجعي نادي الزمالك.

وأضاف "يحي محمد" يهنئ أسطورة الكورة بعيد ميلاده و يتمني له سنه سعيدة ومليئة بالإنجازات.

وأشار "كمال محمود" رغم أنه من مشجعي نادي الزمالك الي انه من محبي كابتن "محمد الخطيب" و يتمني له سنه سعيدة.

واختتم "هاني عاصم" انه يهنئ الكابتن "بيبو" بعيد ميلاده و يتمني له سنة سعيدة و ملئه بالبطولات مع القلعه الحمراء.