خالد الجندي معلقا على فتوى الخنازير: "ناس عندهم تحجر فكري وعقلي"

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البعض عند الحديث عن الخنزير ليس أمامه سوى كلمة حرام والاستشهاد بالآية الكريمة “إنما حرم عليكم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير” وكأن لحم الخنزير سنأكله.

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على "دي ام سي" ردا على معارضي فكرة زرع كلية خنزير في جسم الإنسان، أن الأمة الإسلامية لديها ثوابت لا تتصادم مع العلم، ولكنها تتصادم مع ضيق الأفق وعدم الفهم وعدم إدراك مقاصد الإسلام مثل فتوى الخنزير وكيف خرج البعض لتحريم أخذ أعضائه أو نسجيه.

وأكمل أن الإعجاز العلمي نعمة والعلماء يبتكرون لكن بعض الناس عندهم نوع من أنواع التحجر الفكري والعقلي.

وقال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أعظم دقيقة فى عمر الإنسان هى التى يغتنمها فى طاعة الله، لافتا إلى أن أعمار أمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قصيرة لكن أعمالها كثيرة.

سيدنا النبي دلنا على هذه الآيات

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، دلنا على بعض الآيات والأدعية التى تعظم فيها الأجر والثواب وقد يصل إلى ملايين الحسنات.

سيدنا النبي وفضل قراءة الكرسي

وأضاف الجندى، أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أنه من من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه، ومن قرأ آية الكرسيّ في دُبُر كل صلاة ، لايمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، ومَن قرأ آية الكُرسيّ عند النوم لايزالُ عليه من اللهِ حافظٌ حتّى يصبه ولا يقربه شيطان.

الى ان سّيدُ الإستغفار أن تقول : اللهمّ أنتَ ربّي لا إلهَ إلَّا أنتَ ، خلَقتني وأنا عبدُك ، وأنا على عهدكَ ووعدِكَ مااستطعت ، أعوذ بك مِن شرّ ماصنعتَ ، أبوءُ لكَ بنِعمَتِك عليّ ، وأبوء بذنبي فاغفر لي ، فإنّه لايغفرُ الذنوبَ إلَّا أنتَ، ومَن استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب اللهُ له بكل مؤمنٍ ومؤمنةٍ حسنةً، وأيضا قول : سبحان الله ، والحمدُ للهِ ، ولا إله إلّا اللهُ ، واللهُ أكبر ، خيرٌ ممّا طلعت عليه الشمس.

سيدنا النبي

وأشار إلى أن (قول : لا إله إلّا اللهُ وحدهُ لاشريك له ، لهُ المُلكُ ولهُ الحمدُ ، يُحيي ويُميتُ وهو على كُلّ شيءٍ قديرٍ )، وأيضل مَن سأل اللهَ الجنةَ ثلاث مرّات قالت الجنة : اللهم أدخله الجنّة، ومن استجار من النار ثلاث مرّات ، قالت النار : اللهم أجره من النار .



ونوه إلى أن مَن قال حين يسمع النداء : اللهم ربّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة ، آت محمّداً الوسيلةَ والفضيلةَ ، وابعثهُ اللهم المقامَ المحمودَ الذي وعدَّتَّه ، حلَّت له الشفاعةُ يوم القيامة، ومن قال : اللهم إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزَن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجُبن والبُخل ، وأعوذ بك مِن غَلَبَةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ ) يذهب عنه الهم ، ويُقضى عنه الدَّين .

