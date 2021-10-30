زاد الطين بلة.. السنيورة: أتمنى ألا تأخذ السعودية لبنان بذنب جورج قرداحي

البلاد تمر بأصعب فترة في تاريخها

أكد فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، أن تبرير جورج قرداحي، في تصريحاته عن حرب اليمن زاد الطين بلة، قائلا: "علينا النظر إلى الأزمة من الجانبين وجميعنا ننتمي إلى المحيط العربي، وتصريحات جورج قرداحي حول حرب اليمن تخالف سياسة لبنان في النأي بالنفس عن الإساءة لأحد".

وأضاف فؤاد السنيورة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن دويلة حزب الله زاد تسلطها على الدولة اللبنانية مؤخرا بشكل ملحوظ وكبير.

البلاد تمر بأصعب فترة في تاريخها

وتابع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، أن الانحراف نحو إيران وما يسمى دول الممانعة تسبب في تفاقم توتر العلاقات مع دول الخليج، وأتمنى من السعودية ألا تأخذ لبنان بذنب جورج قرداحي لأن البلاد تمر بأصعب فترة في تاريخها.

وأشار فؤاد السنيورة، إلى أن تهريب المخدرات والتقرب من إيران وحزب الله زاد الاحتقان بين لبنان والسعودية ودول الخليج، مؤكدًا أن هناك تصريحات من حزب الله تحرض جورج قرداحي على عدم الاستقالة بعد تصريحاته عن الحرب في اليمن ودور السعودية فيها.

ولفت فؤاد السنيورة، إلى أن إيران وحزب الله والنظام السوري يؤيدون تصريحات جورج قرداحي حول حرب اليمن، مؤكدًا أن الوزير جورج قرداحي لم يكن في مستوى المسؤولية.