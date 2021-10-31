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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

قناة مدرستنا
قناة مدرستنا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر بدء بث حصص البرامج التعليمية للصف الرابع الابتدائي على قناة مدرستنا اليوم الأحد الموافق 31 اكتوبر 2021.

وقال وزير التربية واالتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ندعو السادة الطلاب والمعلمين واولياء الامور لمتابعة قناة مدرستنا للتعرف على الطرق الصحيحة لتناول المناهج الجديدة، مع خالص تمنيات وزارة التربية والتعليم بالتوفيق والنجاح.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن حصص البرامج التعليمية الخاصة بمادتي العلوم والرياضيات التي سيتم بثها على قناة مدرستنا التعليمية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي ، ابتداءا من اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 ، سوف تُقدم بـ أمتع طُرق التدريس ومن مصادر وخبرات احترافية في التعليم والتعلم .

وأوضح وزير التربية والتعليم ان تلاميذ الصف الرابع الابتدائي على موعد مع تجربة مميزة تدعمهم طوال رحلتهم في الفصل الدراسي الأول و الثاني.

على جانب آخر.. نفت وزارة التربية والتعليم، صدور أي قرارات رسمية بـ تعطيل الدراسة في المدارس بسبب التقلبات الجوية والأمطار المفاجئة التي تشهدها مصر اليوم.

 

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم: إن الأوضاع مستقرة والدراسة تسير بشكل منتظم في المدارس.

وأضاف المصدر: أنه من حق كل محافظ في محافظته، أن يتخذ قرارا بتعطيل الدراسة في مدارس محافظته فقط، في حالة تدهور الاحوال الجوية في المحافظة بشكل قد يتسبب في أي ضرر للطلاب، مشيراً إلى أن الاحوال الجوية لم تصل لهذا الحد من الخطورة حتى الآن والامطار خفيفة.
 

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على تكليف المعلمين في المدارس بـ توعية الطلاب خاصة تلاميذ المرحلة الابتدائية ضد ظاهرة الاختطاف 

 

كما شددت وزارة التربية والتعليم، في تعليماتها على تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية ، وتخصيص مادة توعوية اثناء طابور الصباح وطرح الموضوع على مجالس الأباء والامناء والمعلمين لإيجاد طرق مختلفة لتوعية التلاميذ بذلك.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، على تكليف مديري المدارس بكافة مراحلها تفعيل دور لجنة الحماية بالمدرسة ، من خلال توعية وتدريب الطلاب على الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة وقوع اي كوارث محتملة (زلازل - حرائق - امطار شديدة ) وكيفية الخروج الآمن اثناء الازمة .

التربية والتعليم البرامج التعليمية الرابع الابتدائي قناة مدرستنا التعليم

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