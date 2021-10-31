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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم للأهالي: احذروا القيل والقال على الجروبات وافهموا مناهجنا الجديدة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة لجميع أولياء أمور تلاميذ 4 ابتدائي.

حيث قال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أرجو أن نبذل الجهد لفهم المناهج الجديدة ، وألا نعتمد على القيل والقال على مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة جداً كى توفر لأبنائنا مناهج حديثة ، لتنشئة جيل مؤهل بالمهارات المطلوبة في زمانهم، لكي يقود هذا الجيل مصرنا الحبيبة في السنوات القادمة باذن الله.

وناشد وزير التربية والتعليم جميع اولياء امور طلاب 4 ابتدائي بضرورة مشاهدة الفيديو التالي الذي أذاعته قناة مدرستنا التعليمية ، مؤكداً أنه يشرح ببساطة الجديد في المناهج وفي شكل التعلم  ، ليلاحظ الجميع جودة برامج قنوات مدرستنا والتي تغني الجميع عن الدروس الخصوصية .


بدء بث البرامج التعليمية لـ 4 ابتدائي على قناة مدرستنا

 

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر بدء بث حصص البرامج التعليمية للصف الرابع الابتدائي على قناة مدرستنا اليوم الأحد الموافق 31 اكتوبر 2021.

وقال وزير التربية واالتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ندعو السادة الطلاب والمعلمين واولياء الامور لمتابعة قناة مدرستنا للتعرف على الطرق الصحيحة لتناول المناهج الجديدة، مع خالص تمنيات وزارة التربية والتعليم بالتوفيق والنجاح.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن حصص البرامج التعليمية الخاصة بمادتي العلوم والرياضيات التي سيتم بثها على قناة مدرستنا التعليمية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي ، ابتداءا من اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 ، سوف تُقدم بـ أمتع طُرق التدريس ومن مصادر وخبرات احترافية في التعليم والتعلم .

وأوضح وزير التربية والتعليم ان تلاميذ الصف الرابع الابتدائي على موعد مع تجربة مميزة تدعمهم طوال رحلتهم في الفصل الدراسي الأول و الثاني.

وزف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،بشرى سارة لتلاميذ رابعة ابتدائي بشأن مادتي العلوم والرياضيات.

حيث أكد وزير التربية والتعليم ، أن حصص البرامج التعليمية الخاصة بمادتي العلوم والرياضيات التي سيتم بثها على قناة مدرستنا التعليمية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي ، ابتداءا من اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 ، سوف تُقدم بـ أمتع طُرق التدريس ومن مصادر وخبرات احترافية في التعليم والتعلم .

وقال وزير التربية والتعليم : ان تلاميذ الصف الرابع الابتدائي على موعد مع تجربة مميزة تدعمهم طوال رحلتهم في الفصل الدراسي الأول و الثاني.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم 4 ابتدائي أولياء امور

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