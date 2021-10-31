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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز جامعة حلوان تناقش الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية من خلال دورة تدريبية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز القياس والتقويم الطلابى بـ جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة عن عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

يقدم المركز دورة الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات  يومي السبت والأحد ٣٠: ٣١ أكتوبر ٢٠٢١، ويتم التسجيل بالدورة من خلال الرابط التالي :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKUwQiCUEAx_ayvrMuzwEw7ZcQX7dJjqemNJ3RvX6aPiehkw/viewform?usp=sf_link

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 وتهدف إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لأداء المتعلم، و استنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقداً لاساليب وعمليات التقويم الحالية، و اقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم، والتعرف على الوضع الراهن لخريجي التعليم الجامعي، و استنتاج دواعي تطوير تقويم أداء الطلاب، والتعرف على أنواع أسئلة اختيار الاستجابة ومميزاتها وعيوبها وكيفية صياغة هذه الأسئلة بمهارة وتصميم بطاقة ملاحظة لقياس كل من الجوانب العملية والوجدانية .


 

جامعة حلوان دورات تدريبية أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية مركز القياس والتقويم الطلابي اخبار التعليم

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