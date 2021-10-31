محافظ بني سويف يناقش جهود قطاع التموين في مجال الرقابة على الأسواق والمخابز

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأهمية واستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية"في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري"بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة،أسفرت عن تحرير 147 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 26 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و 21 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن ،و 20 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و32 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و11 محضر للتصرف في 168 جوال دقيق مدعم،و 33 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و 2 محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، ومخالفة توقف عن ممارسة النشاط.

وقد تم تحويل 3 مخابز لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، ليصبح إجمالي عدد المخابز البلدية التي تعمل بالغاز إلى 267 مخبزاً تماشياً مع المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من السولار،في حين يتم المرور بصفة يومية على المطاحن والوقوف على الكميات الواردة والمنصرفة والأرصدة من الأقماح والدقيق ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العينات من الدقيق والقمح لإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك.

وتضمنت الجهود الإشارة إلى المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 5 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية،و7 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل،و 4 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلو العاملين من الأمراض المعدية.

كما أسفرت الحملات مراقبة الأسواق التي نفذتها المديرية عبر أجهزنها الرقابية وإدارتها الفرعية عن تحرير 18محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة،و25 محضراً لجزارين وتجار لعدم حمل شهادات صحية،و5 محاضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ،وضبط 90 كجم لحوم غير مدعومة بالأختام الرسمية، و2 محضر ضد أحد الجزارين لعدم قيامه بتغطية اللحوم المعروضة للبيع بالشاش الأبيض،ومحضر لصاحب أحد المخابز البلدية لتجميعه بطاقات تموينية خاصة بصرف المقررات التموينية،حيث تم ضبط 577 بطاقة تموينية واتخاذ اللازم،علاوة على تحرير 2 محضرلتجارلقيامهم بتجميع دقيق بلدي مدعم والتحفظ على 35 جوال دقيق،و3محاضر لمحلات تجارية لممارسة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن وجود مخزن تابع لأحد المحلات.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات،علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة،حيث تم تحرير 4 محاضر ضد مستودعات بوتاجاز لقيامها بالغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد ، ومحضر ضد أحد المستودعات ببندر بني سويف لقيامه بإعادة تعبئة اسطوانات المنزلي لتجاري بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.

وفي ملف مواجهة الغش التجاري تم سحب5 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير 2 محضر لتجار أدوات مكتبية لقيامهم بعرض وبيع كراسات لانش بوكس وأدوات مكتبية مخالفة للمواصفات،ومحضر ضد أحد تجار السجائر والدخان لحيازة وبيع سجائر مستوردة ومهربة ومجهولة المصدر،وتم التحفظ على 235 علبة سجائر،ومحضر ضد أحد تاجر بويات ودهانات لقيامه بحيازة وعرض وبيع بويات مجهولة المصدر بدون فواتير شراء أو إفراج جمركي،وتم التحفظ على 50 عبوة دهانات ، ومحضر ضد أحد تجار الأعلاف لقيامه بحيازة وعرض وبيع أعلاف مجهولة المصدر وتم التحفظ على 40 جوال أعلاف مجهولة المصدر.