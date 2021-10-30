نيللي مقدسي بـ إطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام".



وظهرت "نيللي" في الصور داخل منزلها بإطلالة جريئة وجذابة، مرتدية توب تايجر انيق وعلقت: "خذ نفساً وابتسم وابدأ يومك 🌞☕️".



أحدث أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.



نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.