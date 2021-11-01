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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

الرجل صاحب أجمل شعر
الرجل صاحب أجمل شعر في العالم

أجمل شعر في العالم هو ما تمكن طالب جامعي من الهند من تحقيقه بعد تحسين شعره بشكل مبهر، بعدما حلق شعره بالكامل لتنمو خصلات شعره بشكل مثير بعد 4 سنوات من العناية بفروة رأسه عن طريق خلطة ابتكرها .

من هو صاحب أجمل شعر في العالم

يدعي براناف بيجي ، المصمم ذاتيًا "mane-iac" ، الذي يعيش في هال ، أنه حصل على خصلات شعره الرائعة عن طريق خلطة ابتكرها، ليصبح صاحب أجمل شعر في العالم مثار اهتمام كبير على محركات البحث للوصول إلى هذه الخلطة التي جعلته صاحب أطول شعر وأجمل شعر في العالم. 

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من الهند إلى بريطانيا 

انتقل براناف إلى هال من الهند الشهر الماضي للدراسة للحصول على درجة الدراسات العليا ويحظى بالكثير من الاهتمام بسبب شعره الكثيف.

أطول شعر في العالم 

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، بعد أن حلق رأسه في عام 2017 ، يقول براناف بيجي  خصلات شعره  الطويلة الآن هي "الأطول التي مروا بها على الإطلاق" ولديه شعر "يحبه تمامًا". 

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أجمل شعر في العالم 

في حديثه عن رحلته للعناية بالشعر إلى هال لايف ، قال براناف: "لطالما كان لدي شعر أطول من نظرائي ، لكن هذه هي المرة الأولى التي احصل فيها على هذا الشعر  الهائل لفترة طويلة"، ليصبح صاحب أطول شعر في العالم حديث عدة صحف عالمية. 

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وللمزيد حول الخلطة وقصة صاحب أطول شعر في العالم و أجمل شعر في العالم وقصة وصوله من الهند إلى بريطانيا شاهد الفيديوجراف التالي: 

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