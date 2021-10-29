عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

واحدة من أبشع الجرائم الأسرية هو ما كشفته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بعد العثور على جثة سيدة مسنة بدون رأس، وعارية الجسد داخل جوال على شاطئ ترعة بقرية الطويلة التابعة لمركز الرحمانية.

ابن يقتل أمه في البحيرة

وتبين من التحريات أن ابنها "منصور.ا 58 سنة" مرتكب الجريمة بسبب خلافات على الميراث حيث قام بقطع رأسها بآلة حادة، وألقى الجثة في الترعة بعد وضعها في الجوال.

أبشع جرائم القتل

أبشع جرائم القتل هي حوادث قتل الأم أو الأب على يد الابن، والواقعة التي شهدتها البحيرة بدأت بتلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية، بوصول بلاغ من أهالي قرية الطويلة بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل جوال ملقاة على شاطئ ترعة، لتصبح جريمة ابن يقتل أمه في البحيرة حديث الساعة في المحافظة الزراعية الهادئة.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ للمعاينة وتبين أن الجثة لسيدة مسنة تدعى "أنيسة.م، 86 سنة"، ومحرر لها محضر تغيب، حيث خرجت من المنزل ولم تعد منذ ما يقرب من شهر، لتعد واحدة من أبشع حوادث الجرائم الأسرية، حيث تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

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