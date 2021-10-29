عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

ابن يقتل أمه في البحيرة
ابن يقتل أمه في البحيرة

واحدة من أبشع الجرائم الأسرية هو ما كشفته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بعد العثور على جثة سيدة مسنة بدون رأس، وعارية الجسد داخل جوال على شاطئ ترعة بقرية الطويلة التابعة لمركز الرحمانية.

 

ابن يقتل أمه في البحيرة

وتبين من التحريات أن ابنها "منصور.ا 58 سنة" مرتكب الجريمة بسبب خلافات على الميراث حيث قام بقطع رأسها بآلة حادة، وألقى الجثة في الترعة بعد وضعها في الجوال. 

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

اطلبي الطلاق فورا بعد أول مرة .. بماذا تنصح هبة قطب الزوجات؟ "فيديو"

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

نائل نصار.. تعرف على ثروة المنوفي خاطف قلب ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

أبشع جرائم القتل

أبشع جرائم القتل هي حوادث قتل الأم أو الأب على يد الابن، والواقعة التي شهدتها البحيرة بدأت بتلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية، بوصول بلاغ من أهالي قرية الطويلة بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل جوال ملقاة على شاطئ ترعة، لتصبح جريمة ابن يقتل أمه في البحيرة حديث الساعة في المحافظة الزراعية الهادئة. 

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ للمعاينة وتبين أن الجثة لسيدة مسنة تدعى "أنيسة.م، 86 سنة"،  ومحرر لها محضر تغيب، حيث خرجت من المنزل ولم تعد منذ ما يقرب من شهر، لتعد واحدة من أبشع حوادث الجرائم الأسرية، حيث تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة. 

حياتكم وممتلكاتكم مهددة.. إعصار إيطاليا يحيل شوارعها لأنهار وتحذيرات بالبقاء في المنازل

تحرش جنسي وإهمال.. تفاصيل خطيرة في مقتل مصورة فيلم أليك بالدوين بأمريكا

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

نائل نصار.. تعرف على ثروة المنوفي خاطف قلب ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

وللمزيد حول جرائم القتل وحوادث الجرائم الأسرية وحادث ابن يقتل أمه في البحيرة شاهد الفيديوجراف التالي: 

البحيرة جرائم القتل الجرائم الاسرية حوادث ابن يقتل أمه

موضوعات متعلقة

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

نائل نصار.. تعرف على ثروة المنوفي خاطف قلب ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

ترشيحاتنا

أحرق جسدها بالسجائر.. تفاصيل مثيرة في قتل مريض نفسي لشقيقته بكرداسة

نصبت على مواطنين فى 10 ملايين جنيه.. سقوط مستريحة جديدة بالغربية

تركتهم معلقين في الدور الـ 26.. سيدة تقطع حبل أمان عمال الطلاء

الداخلية تشارك في احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.. صور

أبرزهم قائد منتخب ألمانيا للشباب.. 3 محترفين ينتظرون إشارة كيروش

بعد اعتراف بينيت.. اللقاح الروسي يسبب أزمة في إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه.. ورهبة رحيل أكرم توفيق

بعد تحذير الصحة.. أضرار أدوية الهرمونات على النساء

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

اكتشاف صادم.. علماء يتوصلون لـ عالم مخفي جديد في باطن الأرض

الجميع يعلم تاريخي.. رضا عبد العال يوضح حقيقة مفاوضات برشلونة لخلافة كومان

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرومانسية في حياة عميد الأدب العربي.. طه حسين وزوجته: ما بيننا يفوق الحب

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

فيديو

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

فيديو جراف.. حافظ القرآن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالطفل المعجزة أحمد تامر

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

اﻟﻤﺰﻳﺪ