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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سحقت iPhone |هواوي أول براند موبايلات يخرج من تحت عباءة أمريكا

هواوي أول براند موبايلات
هواوي أول براند موبايلات يخرج من تحت عباءة أمريكا

رغم الصعوبات التي واجهتها، تمكنت هواوي من تحقيق عودة قوية إلى صدارة سوق الهواتف الذكية في الصين، سوقها المحلية. 


استعادت الشركة عرش العلامة التجارية الأولى في هذا السوق، متغلبة على شركات كبيرة مثل Apple و Oppo و Vivo وغيرها.

 

عودة هواوي إلى القمة رغم الحظر الأمريكي

 

تمكنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة من تحقيق عودة جريئة على الرغم من العقوبات المستمرة التي تفرضها عليها الحكومة الأمريكية. أصبحت العلامة التجارية الأولى في سوق الهواتف الذكية الصينية، متخطية العلامات التجارية المحلية الأخرى وكذلك شركة Apple في المنطقة.
وفقًا لتقرير صادر عن Canalys (عبر AsiaNikkei)، شهدت هواوي ارتفاعًا في المبيعات حيث قامت بشحن 11.7 مليون هاتف ذكي في الصين خلال الربع الأول من هذا العام.

سحقت iPhone الأمريكي|هواوي أول براند موبايلات يخرج من تحت عباءة الولايات المتحدة 

يمثل هذا ارتفاعًا هائلًا بنسبة 70٪ مقارنة بالعام الماضي، من ناحية أخرى، تراجعت شركة Apple ومقرها كوبرتينو إلى المركز الخامس حيث انخفضت شحناتها الصينية بنسبة 25٪. وفي الوقت نفسه، تأثرت مبيعات Oppo و Vivo أيضًا في الربع الأول من عام 2024. 
ومن المثير للاهتمام ، أن Honor، الشركة الفرعية السابقة لهواوي للهواتف الذكية الاقتصادية، شهدت نموًا بنسبة 9٪ خلال نفس الفترة.

تعتبر الصين أكبر سوق للهاتف الذكي في العالم وكانت المنافسة بين أفضل ست علامات تجارية قوية أيضًا، تم تحديد التصنيفات ببضعة مئات الآلاف، لذلك لم تكن هناك فجوات كبيرة بين صانعي الهواتف الذكية. 
يُعزى عودة هواوي إلى الصدارة أيضًا إلى هاتفها الذكي الأول الممكّن بتقنية الجيل الخامس والذي يستخدم شريحتها الخاصة (Mate 60 Pro) وسلسلة Pura 70 التي تم الكشف عنها حديثًا.

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