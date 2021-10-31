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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زومبي وعفاريت.. بول بوجبا يحتفل بالهالوين مع زوجته وأصدقائه.. شاهد

بول بوجبا وزوجته
بول بوجبا وزوجته

حرص الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي علي الاحتفال بعيد "الهالوين" مع زوجته وأصدقائه، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


ونشر بوجبا صورة وفيديو لهم خلال تنكرهم فى أزياء مرعبة، إضافة إلى استخدامهم ميكب علي طريقة الزومبى والعفاريت، لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيه.


وعلي جانب آخر حقق فريق مانشستر يونايتد انتصارًا كبيرًا وهامًا على مضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.


انتصار مانشستر يونايتد رفع رصيدهم للنقطة 17 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد توتنهام عند 15 نقطة في المركز الثامن.
 

عيد الهالوين بول بوجبا مع زوجته مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديوهات عفاريت

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