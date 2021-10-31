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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

الأمريكية جاين ريفييرا
الأمريكية جاين ريفييرا أثناء مراسم عزاء والدها

نشرت موديل أمريكية سلسلة من الصور أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدت مبتسمة في ثوب أسود أمام نعش والدها، ليصبح هذا هو أغرب عزاء قد تشاهده. 

جاين ريفييرا

وظهرت " الموديل الحزينة " على والدها جاين ريفييرا في صور نُشرت على موقع "إنستجرام"، وهي ترتدي فستانا أسود وكأنها في جلسة تصوير لعرض الأزياء، ما اعتبره البعض أحد أخبار غرائب أمريكا خلال الأيام الماضية. 

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أغرب عزاء 

كانت الموديل جاين ريفييرا تقف أمام نعش والدها الذي كان مفتوحا وعليه العلم الأمريكي، وقالت: "فراشة تطير بعيدا، ارقد بسلام يا والدي، كنت صديقي المفضل في الحياة التي عشناها معا".

وأثارت صور فستان الموديل جاين ريفييرا في مثل هذا الموقف، ردة فعل كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصفها البعض بـ"المريضة". 

والموديل جين ريفيرا تبلغ من العمر 20 عامًا ومؤثرة على إنستجرام، وواجهت رد فعل عنيفًا لوقوفها أمام النعش المفتوح لوالدها، وأصيبت نجمة Good Morning Britain السابقة بالفزع التام وتركت متابعيها يتساءلون عن المدى الذي قد يذهب إليه الناس للحصول على لقطة مثالية على إنستجرام. 

وأثناء مشاركة سلسلة من الصور على صفحتها، شاهدها أحد متابعيها وهي تمسك يديها في الصلاة بجانب التسمية التوضيحية: "فراشة تطير بعيدًا، بابي كنت صديقي المفضل. عشت حياة جيدة". 

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بينما وصف الكثيرون الصور بأنها "مريضة" و "حقيرة" و "مثيرة للاشمئزاز". 

وأشار إلى من لم يروها بعد أن الصور رأتها "تبتسم ، تصلي ، وتتظاهر كما لو أنها في العرض الأول لفيلم على منصة عرض للمصورين".

غرائب أمريكا 

كان لدى ريفيرا 84800 متابع على Instagram و 307000 متابع على Tik-Tok ، لكنها فقدت منذ ذلك الحين جزءًا كبيرًا من قاعدة المعجبين بها بعدما أطلق عليه الكثيرون اسم "جلسة تصوير الجنازة".

عندما أدركت بيرس أن متابعيها جعلوها "مؤثرة مشهورة" ، سخر من أن "صورها الغامضة" سقطت مثل "كوب من القيء البارد" ، حتى مع معجبيها الأكثر ولاءً.

وعلق أحدهم على بعض التعليقات التي تقول: "Jayne ، احذف هذه الصور ، واعتذر عن عدم تقديرك أو سأتوقف عن متابعتك وآمل أن يفعل الآخرون نفس الشيء".

قال آخر: "هذا أمر صعب المنال. رحم الله روح ذلك الرجل".

"وقال أحدهم ببساطة إنه كان" أكثر منشورات إنستجرام رعبًا "رأوها على الإطلاق".

بينما كان هناك أولئك الذين وقفوا إلى جانب نموذج اللياقة البدنية ، وأرسلوا لها دعمهم لتكريم والدها بالطريقة التي عرفته بها ، أضافت بيرس: "هناك شيء مقيت تمامًا ومثير للاشمئزاز بشأن امرأة شابة تستغل جثة والدها من أجل" الإعجابات "مثل يرقد خلفها ميتًا حرفيا".

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وللمزيد حول أغرب عزاء قد تشاهده وأحد غرائب أمريكا هذا الأسبوع وبطلته موديل اللياقة البدنية الأمريكية جاين ريفييرا شاهد الفديوجراف التالي: 

موديل جاين ريفييرا أغرب عزاء أمريكا غرائب أمريكا

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