البورصة تربح 38.5 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر.. تفاصيل

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 38.5 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أكتوبر ليستقر في ختام تعاملات الشهر عند مستوى 741.8 مليار جنيه مقابل مستوى 703.3 مليار جنيه.

وشهدت البورصة ارتفاع مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 8.5% ليصل إلى مستوى 11420 نقطة... بينما انخفض مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 15.3% ليصل إلى مستوى 11420 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة نحو 101.8 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر من خلال كمية تداول 12.537 مليون ورقة منفذة على 821 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 91.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 10.49 مليون جنيه منفذة على 1075 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 37.85% من إجمالي قيمة تداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول على السندات نحو 62.15% خلال الشهر.

وسيطرت تعاملات المصريين على 78.8% من المعاملات من إجمالي معاملات البورصة داخل المقصورة خلال تعاملات شهر أكتوبر فيما استحوذ الأجانب والعرب على 9.8% و6.9% على التوالي.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع منذ بداية العام بنحو 4.8 مليار جنيه مقابل مشتريات عربية بنحو 1.8 مليار جنيه، فيما سجلوا صافي بيع بنحو 1.9 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أكتوبر فيما سجل العرب صافي بيع بنحو 59 مليون جنيه.