عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 38.5 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر.. تفاصيل

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 38.5 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أكتوبر ليستقر في ختام تعاملات الشهر عند مستوى 741.8 مليار جنيه مقابل مستوى 703.3 مليار جنيه.

وشهدت البورصة ارتفاع مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 8.5% ليصل إلى مستوى 11420 نقطة... بينما انخفض مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 15.3% ليصل إلى مستوى 11420 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة نحو 101.8 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر من خلال كمية تداول 12.537 مليون ورقة منفذة على 821 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 91.5 مليار جنيه  وكمية تداول بلغت 10.49 مليون جنيه منفذة على 1075 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 37.85% من إجمالي قيمة تداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول على السندات نحو 62.15% خلال الشهر.

وسيطرت تعاملات المصريين على 78.8% من المعاملات من إجمالي معاملات البورصة داخل المقصورة خلال تعاملات شهر أكتوبر فيما استحوذ الأجانب والعرب على 9.8% و6.9% على التوالي.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع منذ بداية العام بنحو 4.8 مليار جنيه مقابل مشتريات عربية بنحو 1.8 مليار جنيه، فيما سجلوا صافي بيع بنحو 1.9 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أكتوبر فيما سجل العرب صافي بيع بنحو 59 مليون جنيه.

البورصة أكتوبر المستثمرون الأجانب مؤشر إيجي إكس مليار جنيه

ترشيحاتنا

تعرف على أكثر المدن العالمية المعرضة لزيادة سريعة في أسعار العقارات

ميرهان حسين عن تشبيهها بكيم كردشيان: بعك في السؤال ده

بن فرحان: علاقات السعودية ولبنان حاليا غير مثمرة

 كيفية التحصين من الحسد .. إليك أبسط الطرق.. فيديو

متسولة كلمة السر.. تفاصيل مثيرة في واقعة اختطاف طفلة بالقليوبية

نقص الاهتمام.. معالج نفسي تكشف أسباب إقبال المواطنين على شراء الصبارة الراقصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التموين: جائحة كورونا أثرت على أسعار السلع الأساسية في العالم كله

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

بعد الأزمة مع السعودية.. مفاجأة بشأن وظيفة ابنة جورج قرداحي

أول تعليق من مصطفى فهمى على اتهامات طليقته فاتن موسى

بسبب الواجب.."خناقة مكتوبة" بين معلمة وولية أمر داخل كراسة تلميذ|صورة

الإسكان: الإعلان عن تدشين مدينة رأس الحكمة قريباً

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفجار شمسي يهدد الأرض وينذر بانقطاع الإنترنت.. شاهد كيف تبدو العاصفة الجيومغناطيسية|فيديو

هز العالم.. أطفال سوريا يعلقون صورة الكويتي «أبو فلة» على مخيماتهم ردًا للجميل

بمشاركة الحرب الكيميائية.. وزير الدفاع يشهد "مجد-16" من تنفيذ إدارة المدفعية بالذخيرة الحية

استمر 29 ساعة.. أبوفلة يطلق بثا مباشرا ضخما لجمع مليون دولار للاجئين

فيديو

مشهد مرعب.. خناقة جامعة الإسكندرية تثير غضبا عارما.. فيديو

بالاشتراك مع خطيبها.. قصة فتاة قتلت والداها بسبب قسوته.. فيديو جراف

بشكل مفاجئ.. تدهور الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى "فيديو جراف"

بحرق المنزل.. شاهد أغرب حالات الانتقام الزوجي

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ