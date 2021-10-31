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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

صدى البلد

تصدر خبر انفصال الفنان مصطفى فهمي والاعلامية فاتن موسى محركات البحث على كافة وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بعد أن صرحت فاتن موسى من خلال حسابها على انستجرام انها لم تكن تعلم بخبر طلاقها إلا من الفيسبوك ومحامية زوجها مصطفى فهمي  فيما رد مصطفى فهمي على اتهامتها وكذب ما قالته طليقته .

تفاصيل انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى 

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، أول تعليق لها على انفصالها من زوجها الفنان مصطفي فهمي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

وكتبت فاتن موسى: “أكدت الإعلامية فاتن موسى أنها تلقت نبأ طلاقها غيابياً من زوجها الفنان مصطفى فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي، وذلك بعد مراوغة، وهكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية”.

وأضافت الإعلامية فاتن موسى أنها سافرت إلى بلدها لبنان لحضور حفل خطبة شقيقتها منى التي شاركت جمهورهما ومحبيهما فيديوهات وصوراً من الحفل الذي تمّ في بيروت، رافقها شقيقها أنور الذي كان موجوداً معهما في بيتها الزوجي في القاهرة، وكان مفترض أن يرافقهما زوجها الفنان مصطفى فهمي بعد أن تمموا حجز تذاكر الطيران وكل ترتيبات السفر، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بعد أحداث الطيونة الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت مؤخراً، خصوصاً أنه كان مرتبطاً بظروف عمل وخشي من تصاعد الوضع الأمني في بيروت.

وأنهت حديثها قائلة: “كما تؤكد الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بأن البيان والأخبار المتداولة منذ مساء أمس فيما يخص بأنّ الطلاق قد تم بهدوء تام بين الطرفين! غير صحيح أبداً وعار تماماً عن الصحة، حيث إنها لم تكن على علم بطلاقها الذي تمّ غيابياً إلا من خلال محاميته والسوشيال ميديا فقط كما سلف ذكره"، مؤكدة أن زوجها الفنان مصطفى فهمي لم يعلمها بالطلاق ولم يتفق معها على أي شيء وبأنه لا يرد على اتصالاتها عبر موبايله الشخصي لغاية اللحظة لاستيضاح الأمر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول رد مصطفى فهمي وتكذيبه لطليقته من خلال الفيديوجراف التالي.

مصطفى فهمي فاتن موسى طليقته كذب مصطفى

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