تغيير الزيت وخفض السرعة الأبرز ...نصائح لخفض استهلاك الوقود تعرف عليها
فى ظل الزيادة المستمرة لأسعار الوقود العالمية واتجاه دول العالم المتقدمة لزيادة الضرائب على مستخدمى الطاقة التقليدية لخفض انبعاثات الكربون واللجوء إلى الطاقة النظيفة، هناك حلول لتقليل استخدام الوقود.
ويستعرض "صدى البلد " تقريرا حول كيفية تجنب زيادة استهلاك الوقود ممثلة فى بعض إرشادات ومعلومات هامة لقائدي السيارات..
اولا أشياء تزيد استهلاك الوقود في السيارة يجب تجنبها :
-تجاهل مواعيد الصيانة يزيد استهلاك الوقود بنسبة 40%
- التكييف يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 30%
إرشادات يجب اتبعها:
التأكد بصورة دورية من سلامة غطاء خزان الوقود لمنع دخول الهواء الخارجي إلى الخزان.
ضرورة تغيير الفلاتر والزيت باستمرار.
مراجعة ضغط اطارات السيارات.
صيانة حساس الهواء يحسن من استهلاك الوقود بنسبة 40% علي الاقل
تخفيف سرعة القيادة فالسرعة اكبر من 100 كم في الساعة يزيد أستهلاك الوقود بنسبة 35%
معلومات سرعة القيادة وتأثيرها على استهلاك الوقود
القيادة بسرعة اقل من 100 كم في الساعة يحسن استهلاكك للوقود بنسبة 10% علي الاقل
كل 50 كيلو في السيارة يزيد استهلاك الوقود بنسبة 5 %
لزوجة الزيت الزائدة الزيت تزيد استهلاك الوقود بنسبة 5%