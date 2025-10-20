قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً
بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
بتصميم متين وأداء رائع.. ون بلس تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

هاتف ون بلس 15
لمياء الياسين

ستُعلن ون بلس الأسبوع المقبل عن هاتفيها الرائدين وهما هاتف ون بلس 15 وإيس 6 في الصين وقد رُصدت النسخة الصينية من ون بلس 15، والتي تحمل رقم الطراز PLK110 ، على منصة Geekbench في سبتمبر الماضي. والآن، ظهرت النسخة العالمية من الجهاز، التي تحمل رقم الطراز CPH2745، على منصة اختبارات الأداء نفسها.

هاتف OnePlus 15

هاتف OnePlus 15

كشفت التقارير أن هاتف OnePlus 15 يحمل ثلاثة أرقام طرازية، وهي CPH2745 وCPH2747 وCPH2749. وقد ظهر الرقمان الأخيران بالفعل على عدد من منصات الاعتماد، بما في ذلك GCF 
تُظهر قائمة Geekbench أن هاتف OnePlus 15، المُزوّد ​​بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، قد حقق 3,615 و10,261 نقطة في اختبارات النواة الواحدة والمتعددة، على التوالي. لم يُذكر اسم المعالج تحديدًا في القائمة، ولكن تفاصيل المعالج المركزي ومعالج الرسومات (من خلال الكود المصدري) كافية لتأكيد أنه مُزوّد ​​بأقوى نظام Snapdragon.
تكشف قائمة Geekbench الخاصة بهاتف OnePlus 15 أيضًا أنه مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت ونظام تشغيل Android 16، والذي سيحمل أحدث إصدار من نظام OxygenOS 16. في الصين، سيتم شحن الجهاز بنظام ColorOS 16.

مواصفات OnePlus 15
 

كشفت التقارير أن هاتف OnePlus 15 سيضم شاشة OLED من نوع BOE X3 بقياس 6.78 بوصة ودقة 1.5K، ومعدل تحديث 165 هرتز، وشريحة عرض P3 ، ومستشعر بصمة مدمج بالشاشة بالموجات فوق الصوتية. وسيضم بطارية بسعة 7300 مللي أمبير/ ساعة مع دعم الشحن السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

قد يتضمن إعداد الكاميرا الخلفية لهاتف OnePlus 15 كاميرا رئيسية من نوع Sony LYT-700 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة من نوع Samsung JN5 بدقة 50 ميجابكسل .

إطلاق OnePlus 15 عالميًا

تكثر التكهنات حول إطلاق هاتف OnePlus 15 في الهند في 13 نوفمبر . في الصين، سيتوفر بثلاثة ألوان

الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

الطرق الصوفية: أحمد البدوي إمام قطب عارف من آل البيت.. والطعن في نسبه أو ولايته محرّم شرعًا

هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟.. الدكتورة إيمان أبو قورة توضح

هل يجب إخراج الزكاة عند بيع المحصول أم قبل الحصاد؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

