بتصميم متين وأداء رائع.. ون بلس تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

ستُعلن ون بلس الأسبوع المقبل عن هاتفيها الرائدين وهما هاتف ون بلس 15 وإيس 6 في الصين وقد رُصدت النسخة الصينية من ون بلس 15، والتي تحمل رقم الطراز PLK110 ، على منصة Geekbench في سبتمبر الماضي. والآن، ظهرت النسخة العالمية من الجهاز، التي تحمل رقم الطراز CPH2745، على منصة اختبارات الأداء نفسها.

هاتف OnePlus 15

كشفت التقارير أن هاتف OnePlus 15 يحمل ثلاثة أرقام طرازية، وهي CPH2745 وCPH2747 وCPH2749. وقد ظهر الرقمان الأخيران بالفعل على عدد من منصات الاعتماد، بما في ذلك GCF

تُظهر قائمة Geekbench أن هاتف OnePlus 15، المُزوّد ​​بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، قد حقق 3,615 و10,261 نقطة في اختبارات النواة الواحدة والمتعددة، على التوالي. لم يُذكر اسم المعالج تحديدًا في القائمة، ولكن تفاصيل المعالج المركزي ومعالج الرسومات (من خلال الكود المصدري) كافية لتأكيد أنه مُزوّد ​​بأقوى نظام Snapdragon.

تكشف قائمة Geekbench الخاصة بهاتف OnePlus 15 أيضًا أنه مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت ونظام تشغيل Android 16، والذي سيحمل أحدث إصدار من نظام OxygenOS 16. في الصين، سيتم شحن الجهاز بنظام ColorOS 16.

مواصفات OnePlus 15



كشفت التقارير أن هاتف OnePlus 15 سيضم شاشة OLED من نوع BOE X3 بقياس 6.78 بوصة ودقة 1.5K، ومعدل تحديث 165 هرتز، وشريحة عرض P3 ، ومستشعر بصمة مدمج بالشاشة بالموجات فوق الصوتية. وسيضم بطارية بسعة 7300 مللي أمبير/ ساعة مع دعم الشحن السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

قد يتضمن إعداد الكاميرا الخلفية لهاتف OnePlus 15 كاميرا رئيسية من نوع Sony LYT-700 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة من نوع Samsung JN5 بدقة 50 ميجابكسل .

إطلاق OnePlus 15 عالميًا

تكثر التكهنات حول إطلاق هاتف OnePlus 15 في الهند في 13 نوفمبر . في الصين، سيتوفر بثلاثة ألوان