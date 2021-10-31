بعد اتهامه بتسريب أخبار الأهلي.. كهربا: اللي عنده حاجة يواجهني بيها.. تفاصيل

وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي رسالة لجمهوره بعد احداث المؤتمر الصحفي الذي اعقب مباراة الفريق مع البنك الأهلي حيث تم اتهامه من جانب موسيماني بتسريب أخبار الأهلي.



وكتب كهربا عبر حسابه علي "انستجرام" بالنسبة للصحفيين اللي بيتكلموا بلساني أنا محصلش مني تصريح من اني اتجاه لأي شخص ولو حابب أقول تصريح هيكون مني أنا شخصيا غير كده أنا لم ولن يصدر مني أي تصريحات لا سابقا ولا لاحقا علي الاطلاق.



وأضاف "اللي عنده أي حاجة ممكن يقولها عادي ويواجهني لأن ده عمره ما حصل ولا هيحصل أبد.



وتابع" بعد إذن الصحفيين محدش يقول أي تصريحات علي لساني أنا معنديش صحاب ولاقرايب صحفيين ولابقول أي تصريح لأي شخص أيا كان هو مين عن حياتي الشخصية ولا الرياضية.



واختتم "ارجو عدم الحديث بالنيابة عني وارجو من جمهوري الغالي عدم تصديق أي كلام من أي شخص غيري انا فقط.



ودخل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في مشادة كلامية مع أحد الصحفيين بالمؤتمر الذي أعقب مباراة الأهلي والبنك الأهلي بمنافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.



ووجه أحد الصحفيين السؤال لموسيماني:«وعدت كهربا بالمشاركة في المباريات فلماذا لم تدفع به في مباراة اليوم؟».

ورد موسيماني:«بالفعل عقدت جلسة لكهربا ووعدته بالمشاركة في المباريات، ولكن مع كل أسف لدي أزمة مع الفريق، اللاعبون يتحدثون مع الصحافة والاعلام».

وأكمل:« أنت صحفي جيد ولديك مصدر قوي ولكن كهربا يسرب أخبار الأهلي للإعلام والصحفيين، الأزمة لدي أنا وليس في الصحافة».



وانتهت أحداث مباراة الأهلي و البنك الأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب السلام "الأهلي وي" ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط محتلاََ المركز الأول، بينما يتجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط ويحتل المركز السادس.