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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كهربا.. موسيماني يتعجب من تسريب معلومات عن الفريق | تفاصيل

موسيماني وكهربا
موسيماني وكهربا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بهدف نظيف على البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

 

وشهد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أزمة جديدة بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقب دخول الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في مشادة كلامية مع أحد الصحفيين بالمؤتمر الذي أعقب مباراة الأهلي والبنك الأهلي بمنافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.


ووجه أحد الصحفيين السؤال لموسيماني: وعدت كهربا بالمشاركة في المبارياتL فلماذا لم تدفع به في مباراة اليوم؟.

 

جاء ذلك عقب تسريب محمود عبد المنعم كهربا، اتفاق بيتسو موسيماني معه؛ بشأن مشاركته في المباريات المقبلة، وفقا للسؤال الذي طُرح على المدير الفني خلال المؤتمر .

 

وتعجب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من خروج أسرار الفريق للجهات الإعلامية، وتساءل باندهاش: يعني كهربا بيطلع أسرار الفريق للصحافة؟.

 

وأكد موسيماني أنه عقد جلسة مع اللاعب، ووعده بالمشاركة.

 

ولم تمر سوي دقائق قليلة حتى خرج محمود عبد المنعم كهربا لإنقاذ الموقف والرد على التصريحات المنسوبه له وذلك من خلال عبر حسابه علي "انستجرام": بالنسبة للصحفيين اللي بيتكلموا بلساني، أنا محصلش مني تصريح من أي اتجاه لأي شخص، ولو حابب أقول تصريح؛ هيكون مني أنا شخصيا، غير كده، أنا لم ولن يصدر مني أي تصريحات لا سابقا ولا لاحقا علي الاطلاق.


وأضاف: اللي عنده أي حاجة ممكن يقولها عادي، ويواجهني؛ لأن ده عمره ما حصل ولا هيحصل  أبدا.


وتابع كهربا، بعد إذن الصحفيين محدش يقول أي تصريحات على لساني، أنا معنديش صحاب ولا قرايب صحفيين، ولا بقول أي تصريح لأي شخص أيا  كان هو مين، عن حياتي الشخصية، ولا الرياضية.


واختتم تدوينته: أرجو عدم الحديث بالنيابة عني، وأرجو من جمهوري الغالي عدم تصديق أي كلام من أي شخص غيري أنا فقط.

 

وأصبح محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، على مشارف أزمة جديدة مع مسئولي النادي والمدير الفني؛ بشأن تسريب أخبار الفريق دون علمهم.

 

الأهلي يتفوق بصعوبة على البنك الأهلي 

 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بصعوبة، بهدف نظيف على البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

 

سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة.

 

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط.

الأهلى كهربا النادي الأهلي الدوري الممتاز بيتسو موسيماني

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