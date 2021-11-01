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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري

مران الزمالك
مران الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استئناف الفريق لتدريباته في الخامسة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك للقاء القمة أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجول الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات على مجموعتين قبل انطلاق التدريبات الجماعية  استعدادا للمباراة المقبلة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعد هذا الفوز، هو الثاني للزمالك، بعد تحقيق الانتصار على فريق إنبي بنتيجة 2-0، في افتتاح مبارياته بالدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط يتقاسم بهم صدارة جدول الدوري مع غريمه التقليدي الأهلي.

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