خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها

يقدّم موقع “صدى البلد” خدمة لمعرفة طرق دفع مخالفات السيارة أونلاين

طرق دفع مخالفات السيارة أونلاين

لدفع مخالفات المرور؛ عليك الدخول إلى موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع، والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

طريقة استخراج شهادة مخالفات المرور

طريقة استخراج شهادة مخالفات المرور برقم السيارة، وطريقة سدادها عبر وسائل الدفع المتاحة، من خلال الهاتف المحمول.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات

توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية، خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3aPtbnW



الاستعلام عن المُخالفات برقم السيارة

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات تتضمن:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW.

- اختر أيقونة الاستعلامات.

- حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

- اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.

- اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

تضمن قانون المرور عددا من العقوبات ، ومن أبرز هذه العقوبات عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السير عكس الاتجاه .

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت أيضا المادة 76 من قانون المرور، أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور: في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ)، على أن “كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق”.