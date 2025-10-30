بسبب طلبها رؤية ابنهما.. سيدة أجنبية تتهم طليقها بالتعدي عليها بالسب

حررت سيدة أجنبية محضرا في قسم شرطة المقطم اتهمت فيه طليقها بالتعدي عليها بالسب والقذف بعد طلبها رؤية ابنهما، بعدما منعها من رؤيته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم تضمن ورود بلاغ من سيدة أجنبية اتهمت فيه طليقها بالتعدي عليها بالسب أثناء طلبها رؤية ابنهما بسبب منعه لها من رؤيته.

وقالت السيدة، في بلاغها الرسمي، إن طليقها يمنعها من رؤية ابنهما منذ الطلاق قبل شهور، وأثناء محاولتها رؤيتها تعدى عليها بالسب والألفاظ، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.