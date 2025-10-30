كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة مركبة "تروسيكل "بدون لوحات معدنية" برعونة وإصطدامه بأحد الأشخاص بكفر الشيخ.

القبض على قائد تروسيكل صدم شخص بكفر الشيخ

بالفحص تبين عدوم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط المركبة الظاهرة بمقطع الفيديو" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، على النحو المشار إليه وإصطدامه بأحد الأشخاص دون قصد.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .