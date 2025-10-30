إحالة الأب المتهم بمواقعة ابنته في المنوفية للمفتي

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن بجلسة اليوم ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٥ بإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم م ع م ع إلى مفتي الديار المصرية لإستطلاع الرأي الشرعي وحددت جلسة الأحد الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٥ لورود رأي فضيلة المفتي والنطق بالحكم.

الحكم على المتهم بـ خدش براءة ابنته في المنوفية

ووجهت المحكمة رسالة للمتهم الهارب ..قالت فيها ان مثلك مهما حاول الهرب فلن يجد مأمن..ولو تمكنت من الفرار خارج البلاد فلن تجد مسكن..فلا مأمن ولا مسكن لأمثالك..لأب أساء لمعنى الأبوة فنقض الولاية وخان الرسالة ، والمحكمة في بحثها لم تجد لك سبيلا للرأفة ولا عذراً للرحمة

والمحكمة في حكمها اليوم توجه رسالة لكل أصل لا يحافظ على فرعه ولكل صاحب رسالة ينقض رسالته..وكل صاحب ولاية يخون ولايته…عسى أن يكون في هذا القضاء العبرة لكل من يعتبر