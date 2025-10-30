صفحات مزيفة على الإنترنت.. عامل ينصب على راغبى أداء فريضة العمرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بتوفير تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة - على خلاف الحقيقة – من خلال إنشاء صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء شركات مختلفة واستخدامها للترويج لنشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته "4 هواتف محمولة – جهاز حاسب آلى محمول “لاب توب”.

بفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتواؤهم على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.