استخدم تطبيقا على الإنترنت.. القبض على شخص روج لممارسة الفجور بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور مقابل مبالغ مالية بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.