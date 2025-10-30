إحالة مسئولين بشركة بترول شهيرة استوليا على أموال من بنك شهير للجنايات

أحالت جهات التحقيق المختصة مسئولين بشركة شهيرة للبترول إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بانتحال صفة والاستيلاء على أموال بنك شهير في صورة قرض بمبلغ ٤٥٠ ألف جنيه.

إحالة مسئولين بشركة بترول شهيرة استوليا على أموال من بنك شهير

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما موظفين عامين مديرين بشركة شهيرة للبترول، استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات المبيئة بالمادة ۱۱۹ من قانون العقوبات وكان ذلك بطريق الحيلة بأن استغلا تشابه ملامحهما، فأمد الأول الثاني بطاقة تحقيق شخصيته وكشف حساب بنكي توجه بهما الأخير إلى مقر البنك منتحلاً شخصيته وتقدم بطلب الحصول على قرض بنكي، فتمكن بتلك الحصول على قرض بمبلغ ٤٥٠٠ ألف جنيه قام بصرفه تباعاً من حساب المتهم الأول وكان ذلك بنية تملكه.

وقد ارتبطت تلك الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ذلك بأنه وفي ذات الزمان والمكان ارتكب الثاني تزويراً في طلب الحصول على تمويل عقد تمويل، ونموذج فتح حساب، وإيصالات سحب نقدية، ونموذج طلب تحويل خارجي، وشيكات بنكية، وكان ذلك بوضع أسماء أشخاص آخرين بأن انتحل شخصية المتهم الأول ووقع باسمه في المحررات المذكورة، وكان ذلك بقصد إتمام جريمة الاستيلاء وصرف المبالغ المستولى عليها.