خلافات المصاهرة.. سقوط المتهمين بالتعدى على سيدة بالضرب فى الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى بالسب على إحدى السيدات بالجيزة.

القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بالضرب فى الجيزة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 أغسطس الماضى تبلغ لقسم شرطة العمرانية بالجيزة من (ربة منزل ، نجلها "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) ، بتضررهما من (مالك مطعم ، نجله ، وشقيقه" أحدهم له معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم) لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب خلافات المصاهرة قاموا على إثرها بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام عصى خشبية مما أدى لإصابتهما.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهم فى حينه ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.