الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة مشاركة الرئيس محمود عباس في حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير ، حيث سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة غدا الجمعة ، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستغرق يومين، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح ، في بيان صادر عن السفارة الفلسطينية في القاهرة ، أن الرئيس عباس حريص على تلبية الدعوة ومشاركة شعب مصر العظيم هذه المناسبة الهامة لمصر وتاريخها العريق وحاضرها المشرق ومستقبلها المأمول.

كما شدد على أن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الثقافي العالمي تأتي تجسيدًا لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين المصري والفلسطيني، وانطلاقًا من الإيمان المشترك بوحدة المسار والمصير بين البلدين الشقيقين حيث شكّل التداخل الحضاري بين مصر وفلسطين عبر العصور ركيزة أساسية في إثراء التراث الإنساني منذ أن تفاعلت الحضارتان المصرية والفلسطينية في مجالات الفن والعلم والدين والتجارة، مما أرسى أسسًا ثقافية وتاريخية مشتركة تعبّر عن عمق الروابط التي تجمع الشعبين منذ فجر التاريخ.