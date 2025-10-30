قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"الجيزة": تطوير محيط المتحف المصري الكبير يعكس حضارة مصر ويضع تجربة الزائر في موقع مختلف

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
إسراء صبري

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن تطوير محيط المتحف المصري الكبير شمل رفع كفاءة الطرق، إنشاء المجسمات الفنية، تجهيز ساحات الانتظار، وتركيب عناصر التجميل والإضاءة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مريم حسن، عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه الأعمال تجعل تجربة زيارة المتحف مختلفة ومتميزة. 

وأشار مرعي إلى أن جميع الاستعدادات قد اكتملت بالتنسيق بين كافة الجهات، وأن الفعاليات النهائية واللوجستيات تم ضبطها لضمان خروج الافتتاح بالمظهر اللائق الذي يليق بمصر أمام العالم.

ولفت، إلى أن المحافظة حرصت على تطوير الفنادق والطرق المؤدية إليها، مع مراعاة الجماليات والاستدامة، بحيث يتمكن الضيوف والزوار من تجربة متكاملة منذ لحظة وصولهم إلى مصر. 

وتابع، أن أعمال التطوير شملت الطريق الدائري والمداخل الرئيسية للمتحف، مع تنظيم الإضاءات والزراعات والمجسمات الفنية بما يعكس الهوية الوطنية المصرية ويؤكد على التناغم بين كافة عناصر المكان، ويضيف لمسة حضارية مستمرة بعد الافتتاح.

وأكد مرعي أن المحافظة حرصت على توفير برامج الصيانة والمتابعة المستمرة لكافة البنية التحتية التي تم تطويرها، لضمان استدامتها والحفاظ على جودتها لأطول فترة ممكنة. 

وأوضح أن كل مشاريع التطوير شملت دراسة دقيقة من قبل استشاريين متخصصين، مع التركيز على دمج عنصر الاستدامة في كافة أعمال التحسين، بما يضمن استمرار القيمة الحضارية والسياحية للمتحف بعد حفل الافتتاح.

الجيزة محافظة الجيزة المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

الاجتماع التنسيقي الأول

التمثيل التجاري يعقد الاجتماع التنسيقي الأول للتحضير لمنتدى الأعمال المصري البريطاني

صورة ارشيفية

الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء.. تفاصيل

صورة ارشيفية

البورصة تربح 3 مليارات جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد