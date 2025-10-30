"الجيزة": تطوير محيط المتحف المصري الكبير يعكس حضارة مصر ويضع تجربة الزائر في موقع مختلف

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن تطوير محيط المتحف المصري الكبير شمل رفع كفاءة الطرق، إنشاء المجسمات الفنية، تجهيز ساحات الانتظار، وتركيب عناصر التجميل والإضاءة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مريم حسن، عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه الأعمال تجعل تجربة زيارة المتحف مختلفة ومتميزة.

وأشار مرعي إلى أن جميع الاستعدادات قد اكتملت بالتنسيق بين كافة الجهات، وأن الفعاليات النهائية واللوجستيات تم ضبطها لضمان خروج الافتتاح بالمظهر اللائق الذي يليق بمصر أمام العالم.

ولفت، إلى أن المحافظة حرصت على تطوير الفنادق والطرق المؤدية إليها، مع مراعاة الجماليات والاستدامة، بحيث يتمكن الضيوف والزوار من تجربة متكاملة منذ لحظة وصولهم إلى مصر.

وتابع، أن أعمال التطوير شملت الطريق الدائري والمداخل الرئيسية للمتحف، مع تنظيم الإضاءات والزراعات والمجسمات الفنية بما يعكس الهوية الوطنية المصرية ويؤكد على التناغم بين كافة عناصر المكان، ويضيف لمسة حضارية مستمرة بعد الافتتاح.

وأكد مرعي أن المحافظة حرصت على توفير برامج الصيانة والمتابعة المستمرة لكافة البنية التحتية التي تم تطويرها، لضمان استدامتها والحفاظ على جودتها لأطول فترة ممكنة.

وأوضح أن كل مشاريع التطوير شملت دراسة دقيقة من قبل استشاريين متخصصين، مع التركيز على دمج عنصر الاستدامة في كافة أعمال التحسين، بما يضمن استمرار القيمة الحضارية والسياحية للمتحف بعد حفل الافتتاح.