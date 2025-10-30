تغيير مؤقت في مواعيد تشغيل قطار العاصمة السبت بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلنت شركة "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو" عن تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة يوم السبت 1 نوفمبر 2025، تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، ليعمل وفق جدول يوم الجمعة.

وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة ستنطلق كل 15 دقيقة.

وذكرت أن آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة ستكون في الساعة 10:15 مساءً، وكذلك آخر رحلة في الاتجاه المعاكس.

وأكدت "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو" حرصها على تيسير حركة الركاب خلال هذا الحدث الكبير، متمنية لجميع الركاب رحلة سعيدة.