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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

مريهان حسين
مريهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صور جديدة فى أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" .


وتألقت ميرهان حسين بإطلالتها المميزة حيث ظهرت وهى ترتدى فستانا انيقا باللون الأبيض، وبتسريحة شعر جذابة، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.


أحدث أعمال ميرهان حسين مشاركتها في مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، الذي عُرضت  في الساحل الشمالي بمسرح مارينا، شارك في بطولتها النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.


يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، ومجموعة من الفنانين الشباب.
 

IMG_٢٠٢١١٠٣١_٢٣٣٠١٨
IMG_٢٠٢١١٠٣١_٢٣٣٠١٨

https://www.instagram.com/tv/CVsc9AElmoK/?utm_medium=copy_link

ميريهان حسين أحدث ظهور فستان أنيق اعمال ميرهان حسين تخطف الأنظار تخطف الانظار في احدث ظهور لها مسرحية شمسية واربع كراسي باللون الابيض

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