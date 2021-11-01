شاب يدخل مدرسة فتيات مرتديا النقاب بالفيوم

قررت نيابة أطسا بالفيوم حبس شاب يبلغ من العمر 22 عاما ، أثناء محاولته دخول مدرسة الغرق الثانوية التجارية ، مرتديا النقاب.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير امن الفيوم اخطارا من العقيد محمد ثابت عطوه مامور مركز شرطة سنورس بالواقعة.

تبين من التحقيقات ان م.ع ( 22 سنة ) ، من قرية الغرق مركز أطسا بالفيوم ، قد حاول دخول مدرسة الغرق الثانوية ، وأثناء دخوله من الباب الخارجى للمدرسة اشتبه فيه مسئول أمن الباب الخارجى للمدرسة ، فامسك به ، وكشف عن شخصيته ليفاجئ بانه شاب من احدى القرى المجاورة، وأنه لجأ إلى هذه الطريقة لكى يقابل أحدى الطالبات التى تربطه به علاقة حب ، وانه يرغب فى الزواج منها .

تم تسليم الشاب ابمتهم الى نقطة شرطة الغرق وتم تحرير محضر بالواقعة ، وأحيل إلى النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .