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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب يدخل مدرسة فتيات مرتديا النقاب بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة أطسا بالفيوم حبس شاب  يبلغ من العمر 22 عاما  ، أثناء محاولته دخول مدرسة الغرق الثانوية التجارية ، مرتديا النقاب.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير امن الفيوم اخطارا من العقيد محمد ثابت عطوه مامور مركز شرطة سنورس  بالواقعة.

تبين من التحقيقات ان  م.ع ( 22 سنة ) ، من قرية الغرق مركز أطسا بالفيوم ، قد حاول دخول مدرسة الغرق الثانوية ، وأثناء دخوله  من الباب الخارجى للمدرسة اشتبه فيه مسئول أمن الباب الخارجى للمدرسة ، فامسك به ، وكشف عن شخصيته ليفاجئ بانه شاب من احدى  القرى المجاورة، وأنه لجأ إلى هذه الطريقة لكى يقابل أحدى الطالبات التى تربطه به علاقة حب ، وانه يرغب فى الزواج منها .

تم تسليم الشاب ابمتهم الى نقطة شرطة الغرق وتم تحرير محضر بالواقعة ، وأحيل إلى النيابة العامة التى  قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق   .

 

مصرع شاب سقط من أعلى سطح منزله بقرية قوتة بالفيوم

 

نيابة أطسا حبس شاب مدرسة فتيات مرتديا النقاب

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