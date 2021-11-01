الأهلي فى الصدارة والزمالك وصيفا .. ترتيب الدوري المصري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري .
انتهت أحداث مباراة الأهلي والبنك الأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب السلام "الأهلي وي" ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.
وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي :
1- الأهلي 6 نقاط .
2- الزمالك 6 نقاط .
3- بيراميدز 6 نقاط .
4- الاتحاد 4 نقاط .
5- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط .
6- البنك الأهلي 3 نقاط .
7- مصر المقاصة 3 نقاط .
8- المقاولون 3 نقاط .
9- فيوتشر 3 نقاط .
10- إنبي 3 نقاط .
11- سموحة نقطة وحيدة .
12- المصري نقطة وحيدة .
13- غزل المحلة نقطة وحيدة .
14- الجونة نقطة وحيدة .
15- الشرقية للدخان دون نقاط .
16- فاركو دون نقاط .
17- الإسماعيلي دون نقاط .
18- طلائع الجيش دون نقاط .