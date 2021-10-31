موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه البنك الأهلي.

ويلتقي الأهلي بعد قليل، بضيفه البنك الأهلي على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى : علي لطفي

الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة

الهجوم : بيرسي تاو - لويس ميكيسوني .

البدلاء :-

مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - محمود كهربا - حسام حسن - محمد شريف - حسين الشحات - كريم فؤاد - أحمد حمدي عبد القادر - عمار حمدي.

