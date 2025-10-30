دخل قومي وفرص عمل للشباب.. مكاسب كبيرة من افتتاح المتحف المصري

قال الدكتور حسن معوض، عضو المجلس الدولي للمتاحف، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثاً عالمياً غير مسبوق، واصفاً الأيام الحالية بأنها "عيد لمصر كلها" وليس مجرد افتتاح لمتحف جديد.

وأكد حسن معوض، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وسارة سامي، أن المتحف يُعد الأكبر في العالم من حيث عدد القطع الأثرية التي تتراوح بين 80 و100 ألف قطعة، تغطي مختلف العصور المصرية القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني.

وأضاف عضو المجلس الدولي للمتاحف أن مصر تتوقع زيادة عدد السياح بنحو 5 ملايين زائر سنوياً، ما سيحقق دخلاً قومياً كبيراً ويوفر فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن نسب الإشغال الفندقي وصلت إلى 100%، وهو ما يعكس حجم الاهتمام العالمي بالحدث.

واختتم بأن تذاكر الدخول مناسبة جداً مقارنة بحجم المتحف وتكلفته التي تجاوزت 1.5 مليار دولار، موضحاً أن الزوار سيشاهدون للمرة الأولى مجموعة توت عنخ آمون كاملة، تضم نحو 5000 قطعة ذهبية في عرض واحد داخل قاعات المتحف المصري الكبير.